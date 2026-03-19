WARBURG RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 151 Euro auf "Buy" belassen. Die Abwärtskorrektur des Margenzielkorridors für 2030 spiegele die Realität des zunehmenden Protektionismus und der langsameren Verbreitung von E-Autos wider, beseitige aber auch einen gewissen Überoptimismus, der die Glaubwürdigkeit des Autokonzerns beeinträchtigt habe, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 86,20EUR auf Tradegate (19. März 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Fabio Hölscher

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 151

Kursziel alt: 151

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 151,00 € , was eine Steigerung von +75,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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