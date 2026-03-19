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    NORDWEST Handel: Geschäftsentwicklung im schwierigen Konjunkturklima

    Trotz stabilem Geschäftsvolumen 2025 steht das Unternehmen vor spürbaren Ergebnisrückgängen – mit klaren Segmentunterschieden, wachsendem Netzwerk und vorsichtig positivem Ausblick.

    NORDWEST Handel: Geschäftsentwicklung im schwierigen Konjunkturklima
    Foto: adobe.stock.com
    • Geschäftsvolumen 2025: 4,7 Mrd. € und damit in etwa auf Vorjahresniveau (+0,2%); ZR-/Streckengeschäft leicht robust (+0,7%), Lagergeschäft insgesamt deutlich rückläufig (-8,7%).
    • Ergebnisentwicklung: EBIT 11,0 Mio. € (VJ 16,4 Mio.; -33,1%), Ergebnis nach Ertragsteuern 7,6 Mio. € (VJ 11,4 Mio.; -33,7%), Ergebnis je Aktie 2,37 € (-33,7%).
    • Segmentklare Unterschiede: Bereich Stahl mit 1.557,6 Mio. € +3,2%; Haustechnik 342,6 Mio. € +19,0% (Wachstum u. a. durch Akquisitionen); Bau, Handwerk-Industrie und Lagergeschäft teils deutlich rückläufig.
    • Netzwerkwachstum: Anzahl der angeschlossenen Fachhandelspartner auf 1.321 gesteigert; internationales Wachstum insbesondere im Haustechnik-Bereich.
    • Dividendenvorschlag und Kapitalpolitik: Vorstand/Aufsichtsrat schlagen Fortsetzung der Dividende von 1,00 € je Aktie vor; Fokus auf Stärkung des Eigenkapitals zur Absicherung von Wachstums- und Investitionsplänen.
    • Ausblick 2026: vorsichtig positives Gesamtbild mit erwarteten 4,9 Mrd. € Geschäftsvolumen (Bandbreite ±9%) und geplantem EBIT von ca. 11,8 Mio. € (±0,9 Mio.); Inbetriebnahme neues Zentrallager in Alsfeld H1 2026; Risiken durch schwache Konjunktur, höhere Energie- und Transportkosten sowie geopolitische Unsicherheiten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2025, bei NORDWEST Handel ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von NORDWEST Handel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,150EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    NORDWEST Handel

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