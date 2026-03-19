NORDWEST Handel: Geschäftsentwicklung im schwierigen Konjunkturklima
Trotz stabilem Geschäftsvolumen 2025 steht das Unternehmen vor spürbaren Ergebnisrückgängen – mit klaren Segmentunterschieden, wachsendem Netzwerk und vorsichtig positivem Ausblick.
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- Geschäftsvolumen 2025: 4,7 Mrd. € und damit in etwa auf Vorjahresniveau (+0,2%); ZR-/Streckengeschäft leicht robust (+0,7%), Lagergeschäft insgesamt deutlich rückläufig (-8,7%).
- Ergebnisentwicklung: EBIT 11,0 Mio. € (VJ 16,4 Mio.; -33,1%), Ergebnis nach Ertragsteuern 7,6 Mio. € (VJ 11,4 Mio.; -33,7%), Ergebnis je Aktie 2,37 € (-33,7%).
- Segmentklare Unterschiede: Bereich Stahl mit 1.557,6 Mio. € +3,2%; Haustechnik 342,6 Mio. € +19,0% (Wachstum u. a. durch Akquisitionen); Bau, Handwerk-Industrie und Lagergeschäft teils deutlich rückläufig.
- Netzwerkwachstum: Anzahl der angeschlossenen Fachhandelspartner auf 1.321 gesteigert; internationales Wachstum insbesondere im Haustechnik-Bereich.
- Dividendenvorschlag und Kapitalpolitik: Vorstand/Aufsichtsrat schlagen Fortsetzung der Dividende von 1,00 € je Aktie vor; Fokus auf Stärkung des Eigenkapitals zur Absicherung von Wachstums- und Investitionsplänen.
- Ausblick 2026: vorsichtig positives Gesamtbild mit erwarteten 4,9 Mrd. € Geschäftsvolumen (Bandbreite ±9%) und geplantem EBIT von ca. 11,8 Mio. € (±0,9 Mio.); Inbetriebnahme neues Zentrallager in Alsfeld H1 2026; Risiken durch schwache Konjunktur, höhere Energie- und Transportkosten sowie geopolitische Unsicherheiten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2025, bei NORDWEST Handel ist am 19.03.2026.
Der Kurs von NORDWEST Handel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,150EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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