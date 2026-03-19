UBS stuft DocMorris auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 5 Franken auf "Sell" belassen. Die Profitabilität habe sich im zweiten Halbjahr verbessert in Relation zum ersten Halbjahr, schrieb Sebastian Vogel am Donnerstag. Negativ wertete der Experte die gesenkten mittelfristigen Zielvorgaben der Online-Apotheke./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 4,578EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 11:45 Uhr) gehandelt.