GOLDMAN SACHS stuft 1&1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 26,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse und Ausblicke von United Inzternet und der Tochter 1&1 seien weitgehend beruhigend gewesen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er rechnet mit steigenden Marktschätzungen für den Barmittelzufluss./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 09:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,25 % und einem Kurs von 24,20EUR auf Tradegate (19. März 2026, 11:40 Uhr) gehandelt.