Die PORR baut Europas Flughäfen

Laut einer aktuellen Studie von Fortune Business Insights wird sich die Entwicklung der internationalen Flughafen-Infrastruktur bis 2034 ausgesprochen robust entwickeln – insbesondere in Europa.

Über fünf Prozent Wachstum prognostiziert

Demnach wird der globale Flughafeninfrastrukturmarkt von geschätzten 124,83 Mrd. Dollar im Jahr 2026 auf etwa 186,45 Mrd. Dollar im Jahr 2034 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über fünf Prozent entspricht. Europa dominiert diesen Markt erheblich: Im Jahr 2025 hielt die Region rund 30 Prozent des globalen Marktanteils, mehr als jede andere Weltregion.

Für Europa bedeutet dies konkret, dass der Marktwert 2026 bei etwa 37,29 Mrd. Dollar liegen soll, nachdem er 2025 bei rund 36,18 Mrd. Dollar notierte. Treiber dieses Wachstums sind vor allem stark steigende Passagierzahlen, umfangreiche staatliche Investitionen sowie umfangreiche Modernisierungs- und Ausbauprojekte an bestehenden Flughäfen. Die wachsende Nachfrage nach Luftverkehr erfordert zusätzliche Kapazitäten in Form von neuen Terminals, zusätzliche Start- und Landebahnen sowie bessere technische Infrastruktur. Dazu zählen etwa smart-Airport-Technologien zur Effizienzsteigerung.

Insgesamt signalisiert die Studie, dass Europa eine führende Rolle im Ausbau von Flughafeninfrastruktur einnimmt und damit mittelfristig erhebliche Wachstumschancen für die Bau- und Ingenieurbranche darstellt.

Breites Leistungsspektrum aus einer Hand

Flughäfen stellen besonders hohe Anforderungen an Bauunternehmen: Strenge technische Normen und hohe Sicherheitsanforderungen machen Projekte in diesem Bereich zu einer logistischen und technischen Herausforderung. Genau in diesem anspruchsvollen Umfeld hat die PORR Group (ISIN: AT0000609607) über Jahrzehnte fundiertes Know-how aufgebaut. Flughafenbau ist ein erklärter Bestandteil des Spezialkompetenzen-Portfolios des österreichischen Baukonzerns, der zuletzt im Geschäftsjahr 2024 eine Produktionsleistung von insgesamt 6,747 Milliarden Euro erzielte.