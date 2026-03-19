JEFFERIES stuft Vonovia auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der neue Vorstandschef Luka Mucic gehe auf verschiedene Kritikpunkte der Investoren ein, indem der Immobilienkonzern nun seine Dividendenpolitik vereinfachen, die Transparenz erhöhen und die Verschuldungsquote senken wolle, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,34 % und einem Kurs von 22,59EUR auf Tradegate (19. März 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
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