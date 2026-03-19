JEFFERIES stuft Vonovia auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der neue Vorstandschef Luka Mucic gehe auf verschiedene Kritikpunkte der Investoren ein, indem der Immobilienkonzern nun seine Dividendenpolitik vereinfachen, die Transparenz erhöhen und die Verschuldungsquote senken wolle, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Donnerstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,34 % und einem Kurs von 22,59EUR auf Tradegate (19. März 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,00 € , was eine Steigerung von +43,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer