Shell bestätigt Schäden an Gasaufbereitungsanlage durch iranischen Angriff

Das Thema Übergewinnsteuer lenkt ja ein wenig von der eigentlichen Ursache für die aktuell relativ hohen Preise ab. Ich meine Mineralölsteuer, CO2 Steuer und zusätzlich Mehrwertsteuer machen weit mehr als 50 Prozent der Kraftstoffpreise aus. Die Konzerne müssen Öl fördern, die Logistik organisieren, raffinieren, Tankstellen beliefern usw. und tragen ein hohes Unternehmerisches Risiko, bekommen dafür weit weniger als 50 Prozent vom Kuchen. 2,5 Cent bekommen die Tankstellen bzw. deren Pächter.





Und den Rest verleibt sich der Staat ohne große Gegenleistung in dieser Wertschöpfungskette ein. Insofern für mich eine reine Nebelkerze, damit niemand auf die Idee kommt, ggf. die richtigen Fragen zu stellen.





Zu euerer Diskussion über die Kursphantasien. Man sollte auch mal mit einer Performance zufrieden sein. Denke wenn wir 40 Euro sehen ist das angesichts der aktuellen Lage schon eine gute Performance. Glaube nicht, dass wir Kurse um 50 Euro sehen werden. Schön wäre es für die Aktionäre natürlich.





Wenn dieser Artikel bei n-tv.de stimmt und das bezüglich der Durchfahrt durch die Straße von Hormus auch so gehandhabt wird wie im Artikel geschrieben, dürfen ohnehin alle Schiffe mit Ausnahme zweier Länder(USA und Israel) die Straße wieder passieren. Das würde die Situation meines Erachtens nach enorm entspannen. Ölpreis reagiert ja bereits deutlich(fällt aktuell ca. 7 Prozent).



