Shell bestätigt Schäden an Gasaufbereitungsanlage durch iranischen Angriff
- Iranischer Angriff traf Shell Anlage in KatarPearl
- Brand geloescht Schaden unklar Personal wohlauf OK
- Wandelt taeglich 1 6 Milliarden Kubikfuss in 140000
LONDON (dpa-AFX) - Beim iranischen Angriff auf Katar ist eine Anlage des Öl- und Gaskonzern Shell getroffen worden. Die Gasaufbereitungsanlage "Pearl" wurde bei dem iranischen Angriff auf Ras Laffan am Mittwoch beschädigt, teilte Shell am Donnerstag mit. Das auf der Anlage befindliche Personal befinde sich in Sicherheit und sei wohlauf. Die Shell-Aktie gab in einem schwachen Gesamtmarkt um vier Prozent nach.
Infolge des Angriffs brach den Angaben von Shell zufolge ein Brand an dem Standort aus, der inzwischen gelöscht wurde. Die Anlage befinde sich in einem "sicheren Zustand", hieß es weiter. Das Ausmaß des Schadens muss noch ermittelt werden. Einer Mitteilung von Qatar-Energy zufolge gab es "erhebliche Schäden". Shell betreibt die Anlage zusammen mit dem staatlich-katarischen Konzern.
Gas-to-Liquid ist ein Verfahren zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe. Dabei wird Gas in hochwertige flüssige Produkte umgewandelt. Täglich werden dort bis zu 1,6 Milliarden Kubikfuß Erdgas umgewandelt in 140.000 Barrel Flüssigprodukte, wie Diesel, Kerosin und Basisöle. Die Anlage ist Shell zufolge die größte weltweit. Die Produktion von Flüssiggas (LNG) an dem Standort hatte Shell bereits Anfang März heruntergefahren.
Der Iran hatte in den vergangenen Tagen die Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Region intensiviert. Sie werden als Vergeltung interpretiert, nachdem Israel zuvor das iranische Gasfeld South-Pars angegriffen hatte./lew/nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 39,97 auf Tradegate (19. März 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +7,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 223,97 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3696. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -17,33 %/+12,73 % bedeutet.
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Das Thema Übergewinnsteuer lenkt ja ein wenig von der eigentlichen Ursache für die aktuell relativ hohen Preise ab. Ich meine Mineralölsteuer, CO2 Steuer und zusätzlich Mehrwertsteuer machen weit mehr als 50 Prozent der Kraftstoffpreise aus. Die Konzerne müssen Öl fördern, die Logistik organisieren, raffinieren, Tankstellen beliefern usw. und tragen ein hohes Unternehmerisches Risiko, bekommen dafür weit weniger als 50 Prozent vom Kuchen. 2,5 Cent bekommen die Tankstellen bzw. deren Pächter.