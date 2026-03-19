Vonovia - Aktie rauscht in die Tiefe - 19.03.2026

Die Vonovia Aktie notiert aktuell bei 22,470€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,51 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,825 € entspricht. Der Kursrückgang der Vonovia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,94 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,51 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Vonovia Verluste von -8,66 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,59 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Vonovia eine negative Entwicklung von -10,79 % erlebt.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

Vonovia Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,23 % 1 Monat -18,59 % 3 Monate -8,66 % 1 Jahr -14,29 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der Vonovia-Aktie. Die Debatte reicht von extrem niedrigen Niveaus (um 1,03 €, vereinzelt 4 Cent) bis zu spekulativen Kurszielen von 30–37 € im Jahresverlauf. Zentrale Themen sind Dividendenpolitik (Erhöhung auf 1,25 € oder Streichung), Aktienrückkäufe, Schuldenabbau/LTV bis 40% 2028 und NAV-Bezug; zudem Belastung durch Zinserwartungen und Branchen-News (JPMorgan).

Informationen zur Vonovia Aktie

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,89 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Vonovia

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,87 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -5,32 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -4,07 %. LEG Immobilien verliert -2,93 % Aroundtown notiert im Minus, mit -2,20 %.

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Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.