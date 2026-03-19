Samsung kündigt Rekord-Investitionen in KI-Ausbau an
- Samsung plant Investitionen in KI und Chips ausbau
- Investition von 63700000000 Euro in Chipproduktion
- Samsung strebt Marktfuehrerschaft gegen SK HynixCo
SEOUL (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Samsung will im Zusammenhang mit dem KI-Boom in diesem Jahr umgerechnet rund 63,7 Milliarden Euro in den Ausbau der Chip-Produktionskapazitäten und Forschung investieren. Das Geld soll in den Ausbau des Geschäfts mit Halbleitern für Künstliche Intelligenz (KI) fließen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Seoul mit. Im laufenden Jahr sollen die Ausgaben um 22 Prozent gesteigert werden; damit will Samsung die Marktführerschaft von SK Hynix bei KI-Chips zurückerobern. Dieser hat sich zum dominanten Anbieter von Speichermodulen mit hoher Bandbreite für Nvidia entwickelt.
Die Entscheidung von Samsung spiegelt eine strategische Neuausrichtung hin zu KI-getriebener Nachfrage wider. Samsung, SK Hynix und der US-Anbieter Micron Technology verzeichnen einen beispiellosen Nachfrageanstieg nach High-End-Speichern für KI-Anwendungen. Diese Produktionsverlagerung führt jedoch zu einem historischen Mangel an herkömmlichen Speicherchips, die in den meisten modernen Geräten - von Autos bis zu Smartphones - verbaut werden.
Viele erwarten, dass sich die Lage zunächst verschärft, bevor sie sich bessert. SK Hynix bereite Maßnahmen zur Preisstabilisierung vor, sagte der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, diese Woche, ohne weitere Details zu nennen. Chey geht davon aus, dass der weltweite Mangel aufgrund der systembedingten Engpässe in der Halbleiterproduktion noch vier bis fünf Jahre andauern wird./nas/lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,93 % und einem Kurs von 377,6 auf Tradegate (19. März 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,69 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,78 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +41,52 %/+92,98 % bedeutet.
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Gold ist bereits im WE Handel auf ca +4% gesprungen. Wir werden sicherlich am Montag am Markt mit einem ordentlichen Gap down reinkommen. Zu allererst sollte man hier wirklich hoffen, nicht für die eigene Brieftasche, sondern für seine Mitmenschen, dass dieser Konflikt schnell beendet wird bzw eine schnelle Deeskalation kommt. Die ersten Bilder, Videos haben mir schon wieder gereicht, die man dazu gesehen hat. Keine Ahnung, was solche Leute immer wieder dazu bewegen kann, zu solchen Mitteln zu greifen....