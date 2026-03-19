U.S. Polo Assn. präsentiert die globale Frühjahrs-/Sommerkollektion 2026, die von der Küstenstadt Charleston in South Carolina inspiriert ist

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 19. März 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), hat ihre vom Sport inspirierte globale Kollektion für Frühjahr/Sommer 2026 vorgestellt – ein farbenfrohes saisonales Sortiment, das seine Inspiration vom amerikanischen Küstenstil und der entspannten Lebensart am Meer bezieht. Die Kampagne wurde in der historischen Stadt Charleston in South Carolina abgelichtet, wo die pastellfarbene Architektur der Rainbow Row, die Küstenlandschaften und das historische Feld des Hyde Park Polo Club die perfekte Kulisse für die neuesten Styles der ikonischen globalen Marke bilden.

Fotoshooting zur globalen Frühjahrs-/Sommerkollektion 2026 von U.S. Polo Assn. in Charleston, South Carolina

Die Kampagne von U.S. Polo Assn. unterstreicht einmal mehr die authentische Verbindung zwischen dem Polosport und der weltweit anerkannten Lifestyle-Marke, die von diesem Sport inspiriert ist. Bekleidung und Accessoires aus der globalen Frühjahrs-/Sommerkollektion 2026 sind ab sofort erhältlich.

Die globale Kollektion auf einen Blick: Frühjahr/Sommer 2026

Thema: Amerikanischer Küstenstil mit entspannten Resort-Silhouetten und sportlich inspiriertem Design

Ort: Charleston, South Carolina, darunter Rainbow Row, The Dunlin Resort, Hyde Park Polo Club und die Küste von Charleston

Highlights: Klassische Poloshirts, luftige Kleider, sportliche Shorts, gewebte Hemden, leichte Zopfmusterpullover und die U.S. Open Polo Championship-Capsule-Kollektion

Farbpalette: Frühlingspastelltöne, leuchtende Sommerfarben sowie die maritimen Farben Rot, Weiß und Blau im Geiste des 250-jährigen Bestehens der USA

Muster: Markante saisonale Streifen auf Poloshirts, Leinenhemden und lässige Sommer-Layering-Styles

Wichtige Materialien: Atmungsaktives Leinen, leichte Strickwaren und strukturierte Baumwollmischungen

Verfügbarkeit: Ab sofort weltweit in Geschäften und online erhältlich

„Die Kollektion dieser Saison spiegelt weiterhin wider, was U.S. Polo Assn. schon immer auszeichnet: unsere direkte Verbindung zu dem Sport, der unsere Marke weltweit inspiriert“, sagt J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere globale Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. „Als offizielle Sportmarke der United States Polo Association steht unsere Inspiration im Zeichen des Polosports – von den Spielern und den Spielfeldern bis hin zur Tradition des Spiels selbst.“

„Beim Fotoshooting in Charleston (South Carolina) konnten wir diesen Geist des amerikanischen Küstenstils einfangen und gleichzeitig zeigen, wie sich diese Kleidungsstücke nahtlos vom Polofeld in den Alltag übertragen lassen“, meint Stefanie Coroalles, Vice President of Global Marketing bei USPA Global. „Vom pastellfarbenen Charme der Rainbow Row über die weiten Felder des Hyde Park Polo Club bis hin zur sonnenverwöhnten Küste von Charleston – die Kulisse erweckt die globale Frühjahrs-/Sommerkollektion 2026 zum Leben und verbindet dabei entspannten Resort-Stil, lebendige Farben und das zeitlose Erbe des Sports.“

Die saisonalen, ikonischen Poloshirts von U.S. Polo Assn. werden in einer umfangreichen Auswahl an Stoffen und Ausführungen angeboten, mit aufgewerteten Designs, die Rippstrukturen, dezente Muster und hochwertige Verarbeitungsdetails aufweisen und so eine moderne Interpretation des klassischen Poloshirts in den Herren-, Damen- und Kinderkollektionen bieten. Das für ein Leben in Bewegung entworfene Poloshirt der Saison ist ein vielseitiges, kurzärmeliges Button-Down-Modell, das in klassischen neutralen Tönen oder leuchtenden Farben erhältlich ist und der klassischen, sportlichen Identität der Marke treu bleibt. Mit dem typischen Logo der Marke, den Double Horsemen, versehen, trägt jedes Poloshirt von U.S. Polo Assn. das Zeichen der Authentizität des Sports und ist eine echte Garderoben-Ikone.

„Für die globale Frühjahrs-/Sommerkollektion von U.S. Polo Assn. hat sich unser Designteam zum Ziel gesetzt, Bekleidungsstücke zu kreieren, die frisch, lässig und bequem zu tragen sind und sich perfekt für die wärmeren Monate eignen“, erklärt Jessica Ramesberger, Vice President of Merchandising and Design bei USPA Global. „Wir haben mit leuchtenden Frühlingspastelltönen, kräftigen Sommerfarben und strukturierten Stoffen gespielt, um unseren ikonischsten Silhouetten neue Energie zu verleihen.“

Mit der Frühjahrs-/Sommerkollektion 2026 wurde auch die U.S. Open Polo Championship-Capsule-Kollektion vorgestellt, inspiriert von Amerikas prestigeträchtigsten Poloturnieren, die im USPA National Polo Center (NPC) stattfinden. Die limitierte Capsule-Kollektion zelebriert das Erbe und die Faszination dieses legendären Turniers durch eine weltweite Markenkollektion, die Fans und Verbraucher mit dem Sport und der Marke verbindet. Die amerikanische High-Goal-Polo-Saison gipfelt im Finale der U.S. Open Polo Championship, das am 26. April 2026 im NPC stattfindet und auf mehreren ESPN-Plattformen, darunter ESPN2, sowie über andere Medienkanäle weltweit übertragen wird. Die Sendezeiten entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Fernsehprogramm.

„Die globale Frühjahrs-/Sommerkollektion 2026 von U.S. Polo Assn. und die U.S. Open Polo Championship-Capsule-Kollektion erwecken das Erbe des Sports durch einen zeitlosen „Americana-Stil“ zum Leben, der bei Verbrauchern und Sportfans auf der ganzen Welt Anklang findet“, fügt Prince hinzu.

U.S. Polo Assn. ist weltweit für seine authentische Inspiration durch den Sport bekannt und integriert weiterhin Produkte, die im Einklang mit seinem globalen USPA Life-Nachhaltigkeitsprogramm stehen. Dies spiegelt das Engagement der Marke für verantwortungsbewusste Beschaffung und langfristige Nachhaltigkeitsinitiativen in den Bereichen Mensch, Produkt und Umwelt wider.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky – VP, Global PR and Communications

Telefon +954.673.1331 – E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Kaela Drake – Senior PR- und Kommunikationsspezialistin

Telefon +001.561.530.5300 – E-Mail: kdrake@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

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