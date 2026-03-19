UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller und andere Teilnehmer hätten von großen Fortschritten in der Entwicklung sogenannter offener KI-Modelle berichtet, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag. Diese würden immer wichtiger für KI in Unternehmen und KI-Agenten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 156,8EUR auf Tradegate (19. März 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Timothy Arcuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Timothy Arcuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
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