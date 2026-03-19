GOL kündigt Ticketverkauf für direkte Interkontinentalflüge zwischen Brasilien und Portugal an

Zwischen dem 16. September und dem 24. Oktober erfolgt der Abflug von RIOgaleão montags, mittwochs und samstags um 8:00 Uhr (Ortszeit) mit Landung in Lissabon um 9:40 Uhr. Freitags ist der Abflug in Rio de Janeiro um 8:05 Uhr und die Ankunft in der portugiesischen Hauptstadt um 9:45 Uhr. Für den Zeitraum zwischen dem 25. Oktober 2026 und dem 27. März 2027 gibt es eine leichte Abweichung vom Zeitplan: Abflug in Rio ist montags, mittwochs, freitags und samstags um 9:00 Uhr mit Ankunft um 9:40 Uhr.

SÃO PAULO, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Die brasilianische Fluggesellschaft GOL Linhas Aéreas, die nach der kürzlich erfolgten Ankündigung der Aufnahme von fünf Airbus A330-900 in ihre Flotte nun in ihre interkontinentale Phase eintritt, nimmt den Ticketverkauf für Direktflüge zwischen dem internationalen Flughafen RIOgaleão (GIG) in Rio de Janeiro und dem Flughafen Humberto Delgado (LIS) in Lissabon, Portugal, auf. Der Betrieb wird am 16. September 2026 mit vier wöchentlichen Hin- und Rückflügen aufgenommen.

Für Passagiere, die von Portugal nach Brasilien reisen, starten die Flüge von Lissabon in der Nacht (montags, mittwochs und samstags um 23:30 Uhr) und landen in Rio de Janeiro am nächsten Morgen um 5:30 Uhr. Freitags starten die Flüge 5 Minuten später, verlassen den Flughafen Lissabon um 23.35 Uhr und kommen am Samstag um 5.35 Uhr in RIOgaleão an.

Zusätzlich zu den angekündigten Langstreckenflügen nach Lissabon gab GOL am 6. März den Verkauf von Direktflügen zwischen RIOgaleão, dem neuen internationalen Drehkreuz des Unternehmens, und dem New Yorker International Airport (JFK) bekannt, die am 8. Juli dieses Jahres mit drei Direktflügen pro Woche beginnen. Darüber hinaus sind Flüge zum internationalen Flughafen Paris (CDG) und zum internationalen Flughafen Orlando (MCO) in den USA geplant, deren Eröffnungstermine in Kürze bekannt gegeben werden sollen.

Die Flüge von GOL zwischen Rio de Janeiro (GIG) und Lissabon (LIS) werden mit Flugzeugen des Typs Airbus A330 durchgeführt, die rund 300 Passagieren Platz bieten und Zugang zur INSIGNIA Business Class von GOL haben, die Premium Amenity Kits und Zugang zu exklusiven Lounges an ausgewählten Flughäfen umfasst. Tickets sind ab sofort auf der GOL Website und in der App erhältlich.

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