BARCLAYS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des außergewöhnlich guten Geschäftsjahres 2025 und der bisherigen Praxis, das Jahr mit einer konservativen Prognose zu beginnen, hält Analystin Alice Jennings den Ausblick des Software-Unternehmens für solide und im Einklang mit den mittelfristigen Zielen, wie sie am Donnerstag schrieb./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 69,90EUR auf Tradegate (19. März 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alice Jennings

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 € , was eine Steigerung von +34,66% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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