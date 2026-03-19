BARCLAYS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des außergewöhnlich guten Geschäftsjahres 2025 und der bisherigen Praxis, das Jahr mit einer konservativen Prognose zu beginnen, hält Analystin Alice Jennings den Ausblick des Software-Unternehmens für solide und im Einklang mit den mittelfristigen Zielen, wie sie am Donnerstag schrieb./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 69,90EUR auf Tradegate (19. März 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alice Jennings
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alice Jennings
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
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