Gute Zahlen, brutaler Kurssturz: Warum Vonovia heute fast 10 Prozent verliert

Der Brent-Rohölpreis zieht rund sieben Prozent auf über 115 Dollar an, europäische Gaspreise sprangen sogar um rund 25 Prozent nach oben. Fed-Chef Powell signalisierte am Mittwochabend, dass die Notenbank die Inflationsfolgen der geopolitischen Eskalation noch nicht einschätzen könne – Zinssenkungen rücken damit in weite Ferne.

Starke Zahlen, ambitionierte Ziele – und dennoch bricht die Vonovia-Aktie am Donnerstag um annähernd zehn Prozent ein und nähert sich damit dem 52-Wochen-Tief. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt, lässt sich mit einem einzigen Wort erklären: Zinsen. Ein eskalierender Konflikt im Nahen Osten hat die Energiemärkte erschüttert, die Ölpreise in die Höhe getrieben und die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen vorerst zunichte gemacht – eine toxische Kombination für Europas größten Wohnimmobilienkonzern.

Für immobilienlastige Geschäftsmodelle wie das von Vonovia ist das strukturell problematisch: Steigende Anleiherenditen verteuern die Refinanzierung, drücken auf Bewertungen und erschweren kreditfinanzierte Transaktionen. Auch die Konkurrenz litt: LEG Immobilien verlor rund sieben Prozent, TAG Immobilien fast acht Prozent; der DAX selbst fiel zwischenzeitlich unter die Marke von 23.000 Punkten.

Dabei waren die heute vorgelegten Geschäftszahlen für 2025 alles andere als enttäuschend. Das bereinigte EBITDA stieg auf knapp 2,8 Milliarden Euro und traf damit die eigene Prognose präzise. Die Mieterlöse erreichten 3,4 Milliarden Euro, die organische Mietpreissteigerung lag bei 4,1 Prozent – getrieben durch Bestandsmieten, Modernisierungen und Neubau. Die Leerstandsquote blieb mit 2,1 Prozent niedrig. Besonders bemerkenswert: Nach zwei Jahren mit Abwertungen drehten die Portfoliobewertungen erstmals seit 2022 wieder ins Plus – ein externes Gutachten ermittelte einen Wertzuwachs von 3,1 Prozent, der bereinigte Nettoinventarwert je Aktie stieg auf 46,28 Euro.

Vonovia ist mit rund 535.000 Wohnungen – davon 475.000 in Deutschland – der mit Abstand größte börsennotierte Wohnimmobilienkonzern Europas und konkurriert hierzulande unter anderem mit LEG und TAG. Der Sektor litt seit dem Zinsanstieg 2022 unter Bewertungsverlusten und teurer Refinanzierung; eine zaghafte Erholung schien bis heute in Gang zu kommen. Der geopolitische Schock setzt diese Trendwende nun unter erheblichen Vorbehalt.

Konzernchef Luka Mucic, der seit Januar an der Spitze steht, nutzte den Zahlentermin für eine offensivere Botschaft beim Schuldenabbau: Die Loan-to-Value-Quote soll bis 2028 von aktuell 45,4 auf rund 40 Prozent sinken – bislang galt intern eine Bandbreite von 40 bis 45 Prozent. Das Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA peilt Vonovia bei unter 12 an; derzeit liegt es bei 13,8. Finanziert werden soll der Abbau durch Verkäufe im Volumen von rund fünf Milliarden Euro – darunter Gewerbe- und Pflegeimmobilien sowie nicht-strategische Beteiligungen – und eine Ausweitung des Privatisierungsgeschäfts auf bis zu 3.500 Wohnungen jährlich.

Analysten des Bankhauses Berenberg werteten diese Ankündigung als positives Signal: Kapitalmarktteilnehmer würden jeden Fortschritt – oder jede Verzögerung – bei der Verbesserung des Finanzprofils genau verfolgen, heißt es in der heute veröffentlichten Einschätzung, die das Kursziel unverändert bei 38 Euro belässt.

Gemessen am aktuellen Kurs von rund 22 Euro notiert die Aktie mit einem Abschlag von über 50 Prozent auf den bereinigten Buchwert – ein historisch ungewöhnlich hoher Discount, der nun noch tiefer fällt. Ob Mucics Deleveraging-Plan glaubwürdig genug ist, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, wird maßgeblich davon abhängen, wie schnell sich das Zinsumfeld wieder entspannt. Solange das Makrobild so feindselig bleibt wie heute, zählen operative Qualitäten an der Börse kaum.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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