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    UI-Tochter Ionos steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt deutlich zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos steigerte Umsatz und Gewinn im letzten Jahre
    • Aktie notierte zuletzt deutlich 14 Prozent im Plus
    • Kundenzahl stieg um rund 310000 auf 6630000 Kunden
    ROUNDUP - UI-Tochter Ionos steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt deutlich zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos hat im vergangenen Jahr den Umsatz und Gewinn gesteigert. Der bereits im Dezember vorgelegte Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt. Bei den Anlegern kommt das sehr gut an. An der Börse notierte die Aktie in einem sehr schwachen Markt zuletzt gut 14 Prozent im Plus bei 24,40 Euro. Sie sind damit MDax-Spitzenreiter. Seit Jahresbeginn hat sie jedoch fast neun Prozent verloren.

    Für Analyst Toby Ogg von der US-Bank JPMorgan decken sich die Geschäftszahlen weitgehend mit den Erwartungen. Größere Änderungen an den Schätzungen für den Anbieter von Internetdiensten dürfte es mit Blick auf dessen Jahresprognosen nicht geben, so der Experte.

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    Auch für Dhruva Kusa Shah von UBS entsprachen die Zahlen für das Schlussquartal den Markterwartungen, das Umsatzwachstum habe sich aber erneut abgeschwächt. Der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden, jedoch dürfte sich das Wachstum vor allem auf das zweite Halbjahr konzentrieren. Zudem verweist er auf anhaltende Sorgen hinsichtlich der Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz.

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz um 5,5 Prozent auf rund 1,32 Milliarden Euro, wie die im MDax gelistete Tochter von United Internet mitteilte. Dies entspricht auch den Markterwartungen. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 6,1 Prozent. Die Zahl der Kunden stieg um rund 310.000 auf 6,63 Millionen.

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich überproportional um 18,5 Prozent auf rund 485 Millionen Euro. Analysten hatten hier etwas weniger auf dem Zettel. Die operative Marge stieg um vier Prozentpunkte auf 36,8 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Bereichen erhöhte sich von 1,02 auf 1,53 Euro. Zurückzuführen sei der Anstieg auf die höhere Profitabilität sowie niedrigere Finanzierungsaufwendungen.

    Wie bereits Mitte Dezember mitgeteilt, erwartet das Ionos-Management für das laufende Jahr ein währungsbereinigtes Umsatzplus von circa sieben Prozent. Rückenwind verspricht sich das Unternehmen durch das starke Neukundenwachstum im Vorjahr, das auch 2026 anhalten dürfte, sowie von KI-Funktionen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll auf 530 Millionen Euro zulegen bei einer Marge von 37 bis 38 Prozent./err/mne/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,38 % und einem Kurs von 27,36 auf Tradegate (19. März 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +8,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +16,91 %/+87,89 % bedeutet.




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