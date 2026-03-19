Der nächste KI-Boom trifft Lagerhallen – DHL greift massiv an

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben Verträge mit großen Cloud-Anbietern sowie Ausrüstern abgeschlossen. Namen nennt DHL nicht. Hinter der Strategie steht die Erwartung, dass Betreiber und Zulieferer ihre Logistik zunehmend auslagern, um sich auf den Ausbau ihrer Rechenzentren und die Entwicklung von KI-Modellen zu konzentrieren.

Der Boom rund um künstliche Intelligenz treibt die Logistikbranche in eine neue Wachstumsphase. DHL Supply Chain kündigt laut dem Wall Street Journal an an, zehn neue Lagerhäuser in Nordamerika zu eröffnen. Das Ziel ist klar: Die Versorgung von Datenzentren sicherstellen und sich früh im entstehenden Milliardenmarkt positionieren.

Milliardeninvestitionen treiben Nachfrage

Die Dynamik ist enorm. Laut dem U.S. Bureau of Economic Analysis stiegen die privaten Investitionen in Datenzentren zuletzt auf 44 Milliarden US-Dollar, nach 24 Milliarden US-Dollar zwei Jahre zuvor. Der Anteil am gesamten Nichtwohnungsbau wuchs auf 5 Prozent im Jahr 2025, nach rund 2 Prozent im Jahr 2023.

Diese Entwicklung schafft neue Anforderungen entlang der Lieferketten. "Sobald in einer bestimmten Region eine derart hohe Nachfrage nach diesen Waren besteht, ist es sinnvoll, in der Nähe ein Lager einzurichten, um Transportkosten zu sparen", sagt Jason Miller von der Michigan State University gegenüber dem Wall Street Journal.

Komplexe Logistik als Wettbewerbsvorteil

DHL positioniert sich als Full-Service-Anbieter. Die neuen Standorte mit mehr als 7 Millionen Quadratfuß Fläche übernehmen nicht nur Lagerung, sondern auch Montage und Konfiguration von Server-Racks sowie deren Transport zu den Rechenzentren.

"Vom ersten Spatenstich für den Bau des Bauwerks bis hin zum gesamten Lebenszyklus stehen wir Ihnen zur Seite", sagt Jesse Laver, zuständig für Wachstum und Datenzentrumsstrategie bei DHL Supply Chain.

Die Anforderungen sind hoch. Empfindliche Komponenten dürfen beim Transport nicht kippen, und viele Datenzentren entstehen in abgelegenen Regionen ohne bestehende Infrastruktur. DHL setzt deshalb auf integrierte Lösungen, etwa Luftfrachttransporte von Server-Racks aus Taiwan in die USA.

Wettbewerb verschärft sich deutlich

Der Markt lockt zahlreiche Anbieter. FedEx baut eigene Vertriebsteams für Datenzentrumslogistik auf. GXO Logistics meldet neue Großaufträge. Immobilienriese Prologis wandelt Lagerflächen in Rechenzentren um und plant neue Projekte im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar, von denen rund 40 Prozent auf Datenzentren entfallen sollen.

Auch die Kundenbedürfnisse verändern sich. Laut einer von DHL beauftragten Umfrage wünschen sich 85 Prozent der Entscheider einen zentralen Logistikpartner, doch nur 43 Prozent haben eine solche Lösung bisher umgesetzt.

Engpässe drohen ohne neue Infrastruktur

Experten sehen Handlungsdruck. "Das Interesse an der Infrastruktur, die für den Betrieb der Rechenzentren erforderlich ist, nimmt zu", sagt Benjamin Boucher von Wood Mackenzie. "Dieses Produkt muss auf den Markt kommen, um den Ausbau der Rechenzentren zu unterstützen, sonst drohen uns massive Engpässe."

DHL setzt genau hier an – und macht die Logistik selbst zu einem entscheidenden Baustein im globalen KI-Wettrennen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion