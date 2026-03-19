BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1080 Euro auf "Outperform" belassen. Der Dividendenvorschlag des Großküchenausrüsters sei eine positive Überraschung gewesen, schrieb Philippe Lorrain in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Mit einer Sonderdividende von vier Euro je Aktie sei nicht zu rechnen gewesen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 676,5EUR auf Tradegate (19. März 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1080
Kursziel alt: 1080
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1080
Kursziel alt: 1080
Währung: EUR
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