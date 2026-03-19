Iran-Krieg trübt Aussichten bei Villeroy & Boch
- Villeroy Boch rechnet mit Ertragseinbussen 2026Neu
- Umsatzrueckgang erwartet im mittleren Bereich 2026
- In Israel und Golfregion zurzeit kein Umsatz 2025x
METTLACH (dpa-AFX) - Der Keramikhersteller Villeroy & Boch rechnet wegen des Krieges in der Golfregion mit Ertragseinbußen im laufenden Jahr. Der Konzern habe vor kurzem intern seine Prognose gesenkt, teilte Finanzvorstand Markus Warncke mit. "Die Prognose hatte vor zwei, drei Wochen noch anders ausgesehen."
Man rechne nun für 2026 mit einem Umsatzrückgang "im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich", sagte die Vorstandsvorsitzende Gabi Schupp. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde bei 75 bis 85 Millionen Euro erwartet. 2025 lag es bei 97,8 Millionen Euro.
In Israel und der Golfregion, wo wichtige Hotelmärkte seien, mache Villeroy & Boch "im Moment überhaupt keinen Umsatz", sagte Warncke. Im April rechne man dort wieder mit 30 Prozent des Vorjahresumsatzes. "Es ist tatsächlich eine große Region für uns, wo wir direkt betroffen sind", sagte er. Mögliche Ölpreiserhöhungen seien miteinkalkuliert.
Villeroy & Boch mit Umsatzplus in 2025
2025 habe der Konzern seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent auf rund 1,45 Milliarden Euro gesteigert. Das Konzernergebnis habe bei 14,7 Millionen Euro gelegen - nach 6,6 Millionen Euro im Vorjahr. Der Konzern habe sich trotz herausfordernden Marktumfeldes "erfolgreich behauptet", hieß es.
Nach der Übernahme des belgischen Badprodukteherstellers Ideal Standard im März 2024 seien im vergangenen Jahr die Neuausrichtung des Konzerns und die Transformation konsequent fortgeführt worden, sagte Schupp. Die Akquisition von Ideal Standard war die größte in der Geschichte von Villeroy & Boch.
Weiter hohe Investitionen geplant
2025 habe man unter anderem das Produktionsnetzwerk optimiert. Dazu gehörte die Vorbereitung der Werksschließung im belgischen Roeselare, die Ende dieses Monats umgesetzt sei. Die Produktion von Acryl-Badewannen werde in die Nähe von Kairo in Ägypten verlagert. Zudem sei einer von zwei Öfen in England mangels Auslastung geschlossen worden.
Im vergangenen Jahr seien 45,8 Millionen Euro investiert worden. So sei im saarländischen Merzig ein modernes Lager- und Regalsystem entstanden. Im sächsischen Torgau habe man in eine neue Brenntechnologie investiert. Im laufenden Jahr seien bis zu 50 Millionen Euro an Investitionen geplant.
Villeroy & Boch wurde 1748 mit Hauptsitz in Mettlach gegründet. Der Konzern zählt heute knapp 12.000 Mitarbeiter und ist in rund 140 Ländern vertreten. Im Saarland sind es rund 1.700 Beschäftigte./rtt/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Villeroy & Boch Aktie
Die Villeroy & Boch Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 17,75 auf Tradegate (19. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Villeroy & Boch Aktie um -2,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Villeroy & Boch bezifferte sich zuletzt auf 249,30 Mio..
Villeroy & Boch zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9600 %.
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Heutige Meldung, Quelle:
Villeroy & Boch behauptet sich in herausforderndem Marktumfeld
Umsatz liegt mit 1.075,2 Mio. € um 6,7 % über Vorjahr
Im aktuell herausfordernden Marktumfeld verzeichnet der Villeroy & Boch Konzern in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 Wachstumseffekte durch die Ideal Standard Akquisition. Trotz der allgemeinen Konsum- und Investitionszurückhaltung konnte der Konzern so den Umsatz um 6,7 % auf 1.075,2 Mio. € steigern. Das operative EBIT stieg auf 65,1 Mio. € und liegt leicht über dem Vorjahr. Durch die strategische Neuausrichtung des Konzerns lag das Wachstum dabei besonders in der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) und im Geschäft mit Armaturen und Duschsystemen.
Die Halbjahresergebnisse sind aus meiner Sicht stark. Der Umsatz ist akquisitionsbedingt um 12% gestiegen. Das "vollständige" (nicht das "operative") EBIT liegt mkit 38,5 Mio. EUR deutlich höher als in H1 2024 mit ungefähr 14 Mio. und auch dem stärkeren H2 2024 mit ungefähr 24 Mio. Grund sind die wegfallenden Einmalkosten aus der Akquisition von Ideal Standard. Die EBIT-Marge ist von ungefähr 3% auf 5% gesprungen. Das Finanzergebnis hat sich zwar aufgrund der Zinszahlungen für die zur Finanzierung der Akquise aufgenommenen Darlehen verschlechtert, unterm Strich ist das Ergebnis des H1 aber bereits doppelt so hoch wie das Ergebnis im Gesamtjahr 2024.
Zahlen sind schwach. Der Ausblick ist schwach. Das Management ist schwach. Im Jahr 2024 haben sie mit ihrem Zukauf im Billigsegment kurz mal ihre Schulden verdoppelt. Nun belastet der defizitäre Zukauf den Gewiin. Auch durch die nun immensen Schuldzinsen. Der Vorstand und Aufsichtsrat hat wenig wirtschaftliches Verständnis. Klar ist es nicht schlecht, wenn man im Billigsegment den preisbewussten Kunden nun auch Angebote machen kann. Auch wird es langfristig Synergien geben wie sie in der letzten Meldung sagen. Der Fehler war, dass sie viel zu gierig waren Unsatz zuzukaufen. Heißt die haben viel zu teuer zugekauft. Ein gutes Management hätte niemals in einer andauernden Rezession so teuer niedrig morgiges Geschäft zugekauft. So wie die Welt läuft haben wir nicht mehr wie früher eine Rezession, die irgendwann von einem Boom abgelöst wird. Dass sich die Welt verändert scheint dem Vorstand entgangen zu sein. Es könnte durchaus sein, dass die Wirtschaft sich nie wieder erholt. Die Kräfteverhältnisse verschieben sich nun mal nach Asien. Unsere Politik legt ihren Fokus mehr auf Klima, Menschenrechte. Gleichzeitig torpediert sie die Wirtschaft mit Bürokratie, teurer Energie und Sozialleistungen die die Löhne zu teuer werden lassen. Villeroy&Boch bindet sich da unter Inkaufnahme einer Schuldenverdoppelung niedrigmargige defizitäres Geschäft ans Bein. Jedes Kind weiß, dass niedrigmargige Umsatz in einer Rezession zu tiefroten Verlusten führt. Hätte gar nichts gesagt, wenn man den Zukauf für einen Bruchteil des Kaufpreises in einer Notlage von den Eigentümern gekauft hätte. So hat man denen zu noch soliden Preisen auf Kosten der Villeroy & Boch Aktionären den Ausstieg ermöglicht. Dummheit und Gier im Vorstand ist schlecht. Klar Synergien wird es geben. NiedrigmargigescGeschäft bringt aber nur in Boomphasen was. Ob die jemals wieder kommen ist fraglich. Der Schuldenberg hingegen bleibt. Aktuell verdienen sie 2024 und 2025 25 Cent je Aktie. Bei einer Scheiß Bilanz mit hohen Schulden und ungewisser Zukunft. Der Markt glaubt noch an die Strategie des Vorstandes. Der Kurs ist abstrus hoch. Ich denke wir werden hier einstellige Kurse sehen. Die Frage ist nur wie lange es dauert bis der Markt klar im Kopf wird.