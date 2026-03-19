NIOBs Explorationsarbeiten führen zu zahlreichen Bohrzielen

Vancouver, British Columbia – 19. März 2026 / IRW-Press / Nachdem sich North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) im vergangenen Jahr rund 4,82 Mio. $ in Form einer Flow-through-Finanzierung sicherte, hat das Unternehmen das erste Quartal 2026 damit verbracht, zahlreiche Bohrziele hoher Priorität bei seinem Portfolio an kritischen Mineralien in Québec zu identifizieren. Das Unternehmen nutzte selbst erworbene und historische Daten der Regierung, um zahlreiche Bohrziele hoher Priorität für Testbohrungen auf seinen Projektgebieten Seigneurie, Bardy, Blanchette, Miskam und Sabot zu identifizieren.

„Unsere Pipeline an Bohrzielen in ganz Québec hat sich erheblich verbessert“, sagte Murray Nye, CEO von North American Niobium. „Es zeigt sich ein großflächiges Bild mit zahlreichen Zielen und im Gebiet La Tuque (einschließlich Bardy, Blanchette, Sabot und Miskam) gibt es Hinweise auf mehr als ein Mineralisierungsereignis. Dadurch haben wir während des Bohrprogramms von 2026, das sehr aktiv sein dürfte, viele Möglichkeiten, um auf Niob, Seltene Erden und andere kritische Rohstoffe zu testen.“

Highlights

- Das Unternehmen hat zahlreiche Bohrziele auf Seigneurie, Bardy, Blanchette, Sabot und Miskam generiert und plant ein Bohrprogramm von rund 10.000 Metern vor Ende 2026.

- Veröffentlichte Arbeiten unterstützen drei breite Zieltypen innerhalb alkalischer Systeme, die vielversprechend für Niob, Seltene-Erd-Elemente (SEE) und andere kritische Mineralien sind: Karbonatit-assoziierte Systeme, entwickelte syenitische Intrusionsphasen und pegmatitische oder hydrothermale Vorkommen im Spätstadium.

- Im Gebiet von La Tuque zeigen historische Kartierung durch die Regierung und Datensammlung durch das Unternehmen das Potenzial für zahlreiche Niob- und Seltenerdmineralisierungsphasen, darunter jüngere syenitische Intrusionen sowie ältere niob- und seltenerdreiche Pegmatitmineralisierungen.

- Die Untersuchungen auf Radon im Bodengas im Gebiet La Tuque stehen kurz vor dem Abschluss und sollen auf Seigneurie fortgesetzt werden, während die hochauflösende magnetische Drohnenbefliegung auf Bardy und Blanchette aufgrund von Wetterbedingungen und Personalengpässen verspätet ist.

- Das Unternehmen geht davon aus, dass das Intrusivziel auf Seigneurie stellenweise eine Mächtigkeit von mehr als 300 Metern aufweisen könnte, und die geplanten Bohrungen sollen die Mächtigkeit und interne Zonierung des Systems, wo Niob- und Seltene-Erden-Mineralisierung sich in verschiedenen Bereichen der Intrusion akkumulieren könnte, testen.

Explorationsfortschritt und Bohrprogramm 2026

Seit Anfang 2026 hat das Unternehmen ein mehrstufiges Explorationsprogramm vorangetrieben, um Bohrziele auf seinem gesamten Portfolio in Québec genauer zu definieren und zu priorisieren. Öffentlich zugänglich gemachte Arbeiten umfassen Radonuntersuchungen, ausgewählte Gesteinsprobennahmen, geologische Neuinterpretation, Genehmigungsverfahren und Projekterweiterung durch die Hinzufügung von Miskam.

Durch diese Arbeit liegt der Fokus des Unternehmens verstärkt auf einem Portfolio an Zielen mit syenitischen und karbonatitischen Systemen, zwei der hauptsächlichen Lagerstättentypen, die das Unternehmen bei seinem Portfolio in Québec auf Niob, Seltene Erden und möglicherweise andere kritische Mineralien exploriert.

North American Niobium möchte diese Ziele mit einem Bohrprogramm von rund 10.000 Metern, das bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll, testen. Ausmaß, Kontinuität, interne Zonierung und Mineralisierungspotenzial in verschiedenen geologischen Umgebungen werden bewertet. Die Zuweisung der Bohrmeter bleibt flexibel, sodass die Ziele, wenn weitere Daten vorliegen, eingestuft und angepasst werden können.

Aufgrund der Beziehungen zu beteiligten Akteuren, die sich durch die kürzlichen Genehmigungsaktivitäten gebildet haben, geht das Unternehmen davon aus, dass die zukünftigen ATI-Anträge effizienter abgewickelt werden können. Das Unternehmen plant, gegebenenfalls weitere ATI-Anträge einzureichen, um die Bohrungen auf seinem Asset-Portfolio in Québec zu unterstützen.

Gebiet La Tuque: Hinweis auf zahlreiche Nb-REE-Mineralisierungsimpulse

Das Unternehmen geht davon aus, dass das Gebiet La Tuque mehr als ein Niob- und Seltenerdelement-Mineralisierungsereignis beherbergen könnte, was die Explorationsmöglichkeiten auf Bardy, Blanchette, Sabot und Miskam ausweitet.

Forschungen der Regierung von Québec zeigen, dass mit Pegmatiten und Syeniten assoziierte Niob- und Seltenerdelementmineralisierung zwei unterschiedliche Mineralisierungsereignisse darstellen. Geochronologische Daten zeigen, dass die mineralisierten Pegmatite Bardy und Blanchette (1060–1070 Mio. Jahre) den jüngeren syenitischen Intrusivphasen (rund 1025–981 Mio. Jahre) um grob 35 bis 90 Mio. Jahre vorausgehen. Das Unternehmen sieht das als äußerst vielversprechend an, da es darauf schließen lässt, dass es im Gebiet zu zahlreichen Mineralisierungsereignissen kam, die bislang unentdeckt sind und weiter exploriert werden sollten.

Zur weiteren Unterstützung dieser Interpretation weist das Unternehmen darauf hin, dass Anomalien im Seegrund räumlich mit alkalischen Intrusionen unterschiedlichen Alters assoziiert sind. Anomale Stichproben, die mit Seltenen Erden und Niob angereichert sind, wurden in alkalinen Intrusionen identifiziert, während weitere anomale Seltene-Erden-Werte in mafischen Intrusionen und Metasedimentgesteinen, die räumlich mit den gleichen alkalischen Systemen assoziiert werden, verzeichnet wurden.

Abbildung 1: NIOBs Landpaket La Tuque. Vier Konzessionsgebiete, die darauf ausgelegt sind, erstens die niob- und seltenerdreichen Pegmatitprospektionsgebiet Bardy und Blanchette und zweitens die alkalischen Intrusionen auf Sabot und Miskam zu testen.

Projekt-Updates

Auf Bardy und Blanchette hat das Unternehmen Radonwerte, ausgewählte Beprobung, geologische Interpretation und geplante geophysikalische Untersuchungen genutzt, um Bohrziele zu definieren und zu optimieren. Frühere Veröffentlichungen hoben Radonanomalien und interpretierte Erweiterungen vielversprechender Systeme im Gebiet La Tuque hervor. Die für diese Konzessionsgebiete geplante magnetische Drohnenvermessung wurde verschoben, ist aber noch immer Teil der umfassenden Zielarbeiten des Unternehmens.

Auf Sabot unterstützen zuvor veröffentlichte Feldergebnisse und großflächige Interpretation weiterhin die Aufnahme in die Pipeline an Zielen des Unternehmens für das Jahr 2026, und für April/Mai ist ein Backpack-Bohrprogramm im Rahmen der umfangreicheren syenit-bezogenen Explorationsstrategie geplant.

Auf Miskam erweiterte das Unternehmen seinen Landbesitz auf ein weiteres Gebiet, das mit von der Regierung definierten Niob-Lanthanit-Yttrium-Anomalien und einer kartierten alkalischen Intrusivgeologie assoziiert wird. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass Miskam im Einklang mit seiner großflächigen Strategie, aussichtsreiche Niob-Seltenerdelement-Ziele, die mit alkalischen Systemen in Verbindung stehen, zu identifizieren, steht.

Auf Seigneurie unterstützt die geologische Interpretation des Unternehmens ein großes Intrusivsystem, das an bestimmten Stellen eine Mächtigkeit von mehr als 300 Metern aufweisen könnte. Die geplanten Bohrungen werden die Mächtigkeit dieses Intrusivkörpers testen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Niob- und Seltenerdmineralisierung sich in verschiedenen Zonen innerhalb des Systems konzentrieren könnte. Seigneurie bleibt nach dem ATI-Genehmigungsverfahren ein wichtiger Bestandteil des Explorationsplans des Unternehmens für 2026.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., (OGQ#2193), Berater des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Province (Québec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

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Die North American Niobium and Critical Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,331EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.