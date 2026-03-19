Großer Andrang zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Leipziger Buchmesse 2026 hat unter großem Andrang des Publikums begonnen. Zur Eröffnung strömten Tausende Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände. Am Einlass bildeten sich Schlangen. Die Messe hat für Samstag bereits den Verkauf der Tagestickets gestoppt. Für den traditionell besucherstärksten Messetag sind nur noch Eintrittskarten für einen verkürzten Besuch ab Nachmittag erhältlich.

Bis zum Sonntag präsentieren 2.044 Aussteller aus 54 Ländern ihre Neuheiten rund ums Buch. Bei der Messe und dem dazugehörigen Lesefestival "Leipzig liest" sind Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland live zu erleben. Außerdem zieht die Manga Comic Con zahlreiche Cosplayer an./DP/jha/



