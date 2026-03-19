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    Estland

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    Russischer Kampfjet verletzt Luftraum

    Für Sie zusammengefasst
    • Estland meldet erneute Verletzung des Luftraums x
    • Kampfjet vomTyp Sukhoi Su30 nahe Vaindloo gemeldet
    • Aussenamt bestellte Geschaeftstraeger Protestnote
    Estland - Russischer Kampfjet verletzt Luftraum
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TALLINN (dpa-AFX) - Das baltische EU- und Nato-Mitglied Estland hat erneut die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet. Ein Kampfjet des Typs Sukhoi Su-30 sei am 18. März nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt für etwa eine Minute in den Luftraum eingedrungen, teilte die Armee in Tallinn mit.

    Das Außenamt bestellte einer Mitteilung zufolge wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und überreichte eine Protestnote.

    Der Vorfall folgt auf eine Reihe von Luftraumverletzungen durch Russland im vergangenen Jahr, die für Spannungen und Unruhe unter den Nato-Verbündeten in Europa gesorgt hatten./awe/DP/jha





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    dpa-AFX
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    Estland Russischer Kampfjet verletzt Luftraum Das baltische EU- und Nato-Mitglied Estland hat erneut die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet. Ein Kampfjet des Typs Sukhoi Su-30 sei am 18. März nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt für etwa eine Minute in den Luftraum …
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