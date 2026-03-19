Redcare Pharmacy Aktie bricht massiv ein - 19.03.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie notiert aktuell bei 34,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,13 € entspricht. Der Kursrückgang der Redcare Pharmacy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,74 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,34 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Redcare Pharmacy Verluste von -47,71 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -16,55 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -49,27 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Redcare Pharmacy um -48,15 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,43 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -16,55 % 1 Monat -49,27 % 3 Monate -47,71 % 1 Jahr -74,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung von Redcare Pharmacy: Die Marktkapitalisierung von ca. 730 Mio € wird als zu hoch für die Growth-Story gesehen; Anleger diskutieren Ein- und Ausstiegspunkte (30–45 €), charttechnische Unterstützungen um 30 €, sowie Long-Positionen bei 34–39 €. Weiter diskutiert werden Margenentwicklung, E-Rezept-Wachstum, DM-Beteiligung, Werbekosten und Prognosen für 2026/2030; auch Short-Aktivitäten und Zweifel am nachhaltigen Wachstum spielen eine Rolle.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 708,72 Mio.EUR € wert.

Die Kursentwicklung der Redcare Pharmacy-Aktie treibt Anlegern seit Monaten nur noch die Tränen in die Augen. Innerhalb der letzten zwölf Monate verlor Europas größte Online-Apotheke über -70% an Wert und ein Ende des Kurssturzes ist nicht in Sicht. Auch am Donnerstagvormittag geht es um weitere -5% auf ein neues 6-Jahrestief bergab. Warum verlassen Anleger wie […] The post Redcare Pharmacy-Aktie: Sind jetzt wirklich +300% drin? first appeared on sharedeals.de.

Die Versandapotheke DocMorris hat auch im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben. Um Kosten zu sparen und die Effizienz zu steigern, soll nun der Logistikstandort in Ludwigshafen geschlossen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. …

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.