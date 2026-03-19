Gold crasht auf 4.652,36 USD

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Einige rechnen mit weiteren Verlusten (Kursziele um 3468; teils auch 5-stellige Ziele), andere hoffen auf Erholung. Technisch/fundamental: Gold notiert um die 4700er; in den letzten 14 Tagen ca. -18% vom ATH. Debatten über Marktmanipulation, Korrekturen und Minenwerte prägen die Diskussion; Volatilität bleibt dominant.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.680,20USD. Heute, bei 4.652,36USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.768,93USD geworden – ein Plus von +176,89 %.

Informationen zu Gold

Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.