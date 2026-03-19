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    Kupferpreis

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    Heftiger Rücksetzer am Kupfermarkt – Preis fällt deutlich

    Starker Verkaufsdruck belastet den Kupferpreis.

    Kupferpreis - Heftiger Rücksetzer am Kupfermarkt – Preis fällt deutlich
    Foto: AdobeStock
    Mit einem markanten Minus von -2,17 % auf 12.063,56USD verliert Kupfer deutlich an Wert. Die Bewegung verstärkt Sorgen über die kurzfristige Marktentwicklung. Da Kupfer häufig als Konjunkturindikator betrachtet wird, weckt eine solche Schwäche Aufmerksamkeit im gesamten Rohstoff- und Aktienmarkt. Auch technische Marken geraten unter Druck.

    Kupfer London Rolling Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,66 %
    1 Monat -6,62 %
    3 Monate +3,51 %
    1 Jahr +22,34 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 1.000USD in Kupfer London Rolling investiert, lag der Preis bei 5.025,11USD. Heute notiert Kupfer London Rolling bei 12.063,56USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.400,66USD wert – ein Zuwachs von +140,07 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kupfer London Rolling

    Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes, sachliches Bild zu Kupfer (LME): Technische Störungen belasten die Preisbildung und erhöhen Volatilität; Hinweise auf Mine-Stillstände deuten auf Angebotsrisiken; KI-Nachfrage treibt Investoreninteresse; geopolitische Kräfte unterstützen einen neuen Rohstoffzyklus. Die 14-Tage-Preisänderung wird nicht angegeben.

    Zur Kupfer London Rolling Diskussion

    Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Kupfer London Rolling

    -2,17 %
    -7,66 %
    -6,62 %
    +3,51 %
    +22,34 %
    +41,12 %
    +35,32 %
    +140,07 %
    +46,91 %



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