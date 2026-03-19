    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZenatech AktievorwärtsNachrichten zu Zenatech
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der von ZenaTechs Tochterfirma ZenaDrone entwickelte Interceptor P-1, eine autonome Einweg-Abfangdrohne, soll für unter 5.000 USD erhältlich sein

    Der von ZenaTechs Tochterfirma ZenaDrone entwickelte Interceptor P-1, eine autonome Einweg-Abfangdrohne, soll für unter 5.000 USD erhältlich sein
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die Teilkomponente von ZenaDrones UAS-Abwehrsystem wird für die moderne asymmetrische Kriegsführung der US-Streitkräfte und deren Verbündeten gebaut

     

    Vancouver, British Columbia, (19. März 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass die bereits zuvor bekannt gegebene und von seiner Tochterfirma ZenaDrone entwickelte autonome Einweg-Drohne Interceptor P-1 so konzipiert wird, dass sie zu einem Verkaufspreis von unter 5.000 USD verkauft werden kann. Das Unternehmen hatte im Vorfeld verlautbart, dass mit der Entwicklung eines Prototypen für eine kleine Einweg-Abfangdrohne begonnen wurde, die feindliche Drohnen durch physisches Abfangen während des Fluges stoppen soll. Der als autonome Einweg-Drohne mit VTOL-Design (für Senkrechtstart und -landung) konzipierte Interceptor P-1 soll nun das vom Unternehmen entwickelte UAS-Abwehrsystem (UAS = unbemanntes Flugsystem) ergänzen – zu deutlich geringeren Kosten als herkömmliche Luftwaffenmunition.

     

    „Wir haben bei der technischen Planung des Interceptor P-1 ein klares Ziel vor Augen: maximale Leistung zu minimalen Kosten. Das Ergebnis ist eine intelligente, leichter verfügbare Lösung für moderne luftgestützte Einsätze, die um weniger als 5.000 $ pro Drohne verkauft werden soll und die neue Welt der asymmetrischen Kriegsführung bereichert“, so Shaun Passley, PhD, CEO von ZenaTech. „Der Interceptor P-1 ist ein zentraler Bestandteil des integrierten Abwehrsystems von ZenaDrone. Er ist so konzipiert, dass er nahtlos mit unseren Abfangplattformen und unserer Startstation auf See zusammenarbeitet. Damit können wir eine koordinierte Drohne-gegen-Drohne-Lösung anbieten, die den US-Streitkräften und ihren Verbündeten ein einheitliches und kosteneffizientes Luftraumverteidigungssystem an die Hand gibt.“

     

    Der Interceptor P-1 wurde entwickelt, um einer entscheidenden Asymmetrie in der modernen Kriegsführung entgegenzuwirken. Die Gegner setzen regelmäßig kostengünstige zivile und militärische Drohnen in großem Umfang ein, während herkömmliche Abwehrsysteme wie Boden-Luft-Raketen und Lasersysteme Kosten verursachen, die um ein Vielfaches höher sind als die Bedrohung, die sie abwehren. Der Prototyp des Interceptor P-1 wurde speziell dafür entwickelt, dieses Missverhältnis zu beseitigen.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Der von ZenaTechs Tochterfirma ZenaDrone entwickelte Interceptor P-1, eine autonome Einweg-Abfangdrohne, soll für unter 5.000 USD erhältlich sein Die Teilkomponente von ZenaDrones UAS-Abwehrsystem wird für die moderne asymmetrische Kriegsführung der US-Streitkräfte und deren Verbündeten gebaut  Vancouver, British Columbia, (19. März 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     