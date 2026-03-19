Der von ZenaTechs Tochterfirma ZenaDrone entwickelte Interceptor P-1, eine autonome Einweg-Abfangdrohne, soll für unter 5.000 USD erhältlich sein

Die Teilkomponente von ZenaDrones UAS-Abwehrsystem wird für die moderne asymmetrische Kriegsführung der US-Streitkräfte und deren Verbündeten gebaut

Vancouver, British Columbia, (19. März 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass die bereits zuvor bekannt gegebene und von seiner Tochterfirma ZenaDrone entwickelte autonome Einweg-Drohne Interceptor P-1 so konzipiert wird, dass sie zu einem Verkaufspreis von unter 5.000 USD verkauft werden kann. Das Unternehmen hatte im Vorfeld verlautbart, dass mit der Entwicklung eines Prototypen für eine kleine Einweg-Abfangdrohne begonnen wurde, die feindliche Drohnen durch physisches Abfangen während des Fluges stoppen soll. Der als autonome Einweg-Drohne mit VTOL-Design (für Senkrechtstart und -landung) konzipierte Interceptor P-1 soll nun das vom Unternehmen entwickelte UAS-Abwehrsystem (UAS = unbemanntes Flugsystem) ergänzen – zu deutlich geringeren Kosten als herkömmliche Luftwaffenmunition.

„Wir haben bei der technischen Planung des Interceptor P-1 ein klares Ziel vor Augen: maximale Leistung zu minimalen Kosten. Das Ergebnis ist eine intelligente, leichter verfügbare Lösung für moderne luftgestützte Einsätze, die um weniger als 5.000 $ pro Drohne verkauft werden soll und die neue Welt der asymmetrischen Kriegsführung bereichert“, so Shaun Passley, PhD, CEO von ZenaTech. „Der Interceptor P-1 ist ein zentraler Bestandteil des integrierten Abwehrsystems von ZenaDrone. Er ist so konzipiert, dass er nahtlos mit unseren Abfangplattformen und unserer Startstation auf See zusammenarbeitet. Damit können wir eine koordinierte Drohne-gegen-Drohne-Lösung anbieten, die den US-Streitkräften und ihren Verbündeten ein einheitliches und kosteneffizientes Luftraumverteidigungssystem an die Hand gibt.“

Der Interceptor P-1 wurde entwickelt, um einer entscheidenden Asymmetrie in der modernen Kriegsführung entgegenzuwirken. Die Gegner setzen regelmäßig kostengünstige zivile und militärische Drohnen in großem Umfang ein, während herkömmliche Abwehrsysteme wie Boden-Luft-Raketen und Lasersysteme Kosten verursachen, die um ein Vielfaches höher sind als die Bedrohung, die sie abwehren. Der Prototyp des Interceptor P-1 wurde speziell dafür entwickelt, dieses Missverhältnis zu beseitigen.