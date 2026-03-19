Permag unterzeichnet Mietvertrag für neue Produktionsstätte in Korntal-Münchingen zur Bedienung des europäischen Marktes

Mit mehr als 75 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Magneten und magnetischen Baugruppen liefert Permag maßgeschneiderte, hochpräzise Produkte und Lösungen für geschäftskritische Anwendungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizintechnik und Halbleiterindustrie sowie weiteren Branchen. Dank der unmittelbaren Anbindung an wichtige Verkehrs- und Logistikzentren wird der Standort in Korntal-Münchingen das Engagement des Unternehmens für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation weiter stärken – insbesondere für Kunden in stark regulierten und leistungsorientierten Märkten.

ELK GROVE VILLAGE, ILL., March 19th, 2026 /PRNewswire/ -- Permag, ein weltweit führender Anbieter von Seltenerdmaterialien, fortschrittlicher Technik sowie der präzisen Fertigung von Hochleistungsmagneten und magnetischen Baugruppen, gab die Unterzeichnung eines Mietvertrags für eine 3.000 m² (32.300 sq ft) große Produktionsstätte in Korntal-Münchingen, Deutschland, bekannt. Der neue Fertigungsstandort wird die Präsenz des Unternehmens in Europa stärken und seine Fähigkeit verbessern, Kunden im gesamten europäischen Markt mit kürzeren Lieferzeiten, lokalem Support und erweiterten Produktionskapazitäten zu bedienen.

„Dieser neue Fertigungsstandort stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer globalen Wachstumsstrategie dar", sagte Joe Stupfel, Chief Executive Officer von Permag. „Mit dem Aufbau einer Produktionspräsenz in Europa können wir enger mit unseren europäischen Kunden zusammenarbeiten, technischen Support bieten, die Resilienz unserer Lieferketten verbessern und dieselben hohen Standards an Ingenieurskunst und Fertigungspräzision liefern, auf die sich unsere Kunden seit Jahrzehnten verlassen."

Der Standort in Korntal-Münchingen, der voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 vollständig betriebsbereit sein wird, wird als Zentrum für Prototypenentwicklung, Präzisionsfertigung und technische Zusammenarbeit dienen und bietet zudem Raum für zukünftige Erweiterungen, da die Nachfrage in Europa wächst. Die neue Einrichtung wird mit modernster Fertigungstechnologie ausgestattet sein, um fortschrittliche Magnete und magnetische Baugruppen für komplexe Anwendungen herzustellen, die enge Toleranzen, Rückverfolgbarkeit und strenge Qualitätsstandards erfordern.

Carlos Castro, European General Manager von Permag, ergänzte: „Die Eröffnung unseres neuen Standorts markiert einen doppelten Meilenstein: Sie verschafft uns operative Unabhängigkeit von unserer US-Organisation und stärkt gleichzeitig unsere Nähe zu unseren europäischen Kunden und Partnern. Dadurch ermöglichen wir eine engere Zusammenarbeit, schnellere Reaktionszeiten und eine höhere Flexibilität bei der Erfüllung komplexer Anforderungen in Engineering und Fertigung. Diese Investition unterstreicht unser langfristiges Engagement in Europa sowie unser Vertrauen in die anhaltende Innovationskraft der Region in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizintechnik und Halbleitermärkte."

Über Permag

Permag ist ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-Magnetlösungen und liefert modernste Materialien, präzisionsgefertigte Komponenten sowie die Herstellung fortschrittlicher Magnete und magnetischer Baugruppen für Branchen, in denen es auf höchste Leistung ankommt. Mit einer traditionsreichen Geschichte, geprägt von Dexter, MCE und EEC, setzt sich die Permag-Unternehmensgruppe dafür ein, Innovation voranzutreiben, höchste Qualität zu liefern und die anspruchsvollsten Herausforderungen ihrer Kunden zu lösen.

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Permag

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