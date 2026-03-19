GOLDMAN SACHS stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 832 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick des Großküchenausrüsters entspreche den Markterwartungen, schrieb Ope Otaniyi am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Bei der Marge liege der Konsens am unteren Ende des Zielkorridors./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 669,5EUR auf Tradegate (19. März 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.