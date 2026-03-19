GOLDMAN SACHS stuft Vonovia auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und der kurzfristige Ausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag. Die Schuldenabbaupläne des Immobilienkonzerns dürften gut ankommen, wie auch die klarere Dividendenpolitik./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,65 % und einem Kurs von 22,27EUR auf Tradegate (19. März 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Jonathan Kownator
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,60
Kursziel alt: 36,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jonathan Kownator
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,60
Kursziel alt: 36,60
Währung: EUR
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