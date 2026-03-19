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    AKTIE IM FOKUS

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    Deutsche Börse bleiben gefragt - Starke Schwankungen günstig

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Boerse profitiert von starken Schwankung
    • Dax erreicht tiefstes Niveau seit Mai2025 Oelpreis
    • EEX Betreiber Nutzniesser der starken Gasbewegungen
    AKTIE IM FOKUS - Deutsche Börse bleiben gefragt - Starke Schwankungen günstig
    Foto: Deutsche Börse AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere der Deutschen Börse bleiben Profiteur der volatilen Aktienmärkte im Zuge des Iran-Kriegs. In der dritten Kriegswoche gewannen sie fast 9 Prozent, während der Dax sogar noch etwas deutlicher im Rückwärtsgang fuhr.

    Der deutsche Leitindex landete angesichts der Inflations- und Konjunktursorgen wegen massiv gestiegener Ölpreise auf dem tiefsten Niveau seit Mai 2025. Die Aktien der Deutschen Börse werden auf dem höchsten Niveau seit Sommer vorigen Jahres gehandelt.

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    Sie profitieren von hohen Handelsvolumina bei starken Kursschwankungen. Dies gilt nicht nur für den Aktienmarkt. Als Betreiber der Energiebörse EEX sind die Eschborner auch Nutznießer der immensen Bewegungen beim Gaspreis./ag/jha/

    Deutsche Boerse

    +1,62 %
    +7,01 %
    +16,29 %
    +14,18 %
    -9,04 %
    +46,57 %
    +78,76 %
    +233,11 %
    +1.246,38 %
    ISIN:DE0005810055WKN:581005

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 251,9 auf Tradegate (19. März 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +7,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 47,86 Mrd..

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 274,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 302,00EUR was eine Bandbreite von -6,41 %/+20,27 % bedeutet.




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