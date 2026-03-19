Deutsche Börse bleiben gefragt - Starke Schwankungen günstig

Sie profitieren von hohen Handelsvolumina bei starken Kursschwankungen. Dies gilt nicht nur für den Aktienmarkt. Als Betreiber der Energiebörse EEX sind die Eschborner auch Nutznießer der immensen Bewegungen beim Gaspreis./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 251,9 auf Tradegate (19. März 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +7,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 47,86 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 274,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 302,00EUR was eine Bandbreite von -6,41 %/+20,27 % bedeutet.