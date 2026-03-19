AKTIE IM FOKUS
Deutsche Börse bleiben gefragt - Starke Schwankungen günstig
- Deutsche Boerse profitiert von starken Schwankung
- Dax erreicht tiefstes Niveau seit Mai2025 Oelpreis
- EEX Betreiber Nutzniesser der starken Gasbewegungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere der Deutschen Börse bleiben Profiteur der volatilen Aktienmärkte im Zuge des Iran-Kriegs. In der dritten Kriegswoche gewannen sie fast 9 Prozent, während der Dax sogar noch etwas deutlicher im Rückwärtsgang fuhr.
Der deutsche Leitindex landete angesichts der Inflations- und Konjunktursorgen wegen massiv gestiegener Ölpreise auf dem tiefsten Niveau seit Mai 2025. Die Aktien der Deutschen Börse werden auf dem höchsten Niveau seit Sommer vorigen Jahres gehandelt.
Sie profitieren von hohen Handelsvolumina bei starken Kursschwankungen. Dies gilt nicht nur für den Aktienmarkt. Als Betreiber der Energiebörse EEX sind die Eschborner auch Nutznießer der immensen Bewegungen beim Gaspreis./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 251,9 auf Tradegate (19. März 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +7,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 47,86 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 274,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 302,00EUR was eine Bandbreite von -6,41 %/+20,27 % bedeutet.
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Heute hier mit dem nächsten Call rein und den roten Tag hierzu heute genutzt. Ich erwarte in den kommenden Tagen weiter steigende Kurse.
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