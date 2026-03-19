Babis nennt israelischen Angriff auf Gasfeld 'unbegreiflich'

PRAG (dpa-AFX) - Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hat den israelischen Angriff auf das iranische Gasfeld "South Pars" vom Mittwoch als "unbegreiflich" bezeichnet. "Diese Sache hat die Märkte total zerstört, der Gaspreis explodiert", kritisierte der 71-Jährige der Agentur CTK zufolge kurz vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Zuvor habe er noch die Hoffnung gehegt, dass die Treibstoff- und Energiepreise in seinem Land bereits ihren Höhepunkt erreicht hätten, sagte der Unternehmer. Die Lage habe sich nun völlig geändert.

Eigentlich enger Verbündeter Israels



Beobachter bewerteten die scharfe Kritik als ungewöhnlich, denn Tschechien galt bisher als einer der engsten Verbündeten Israels in der Europäischen Union.

Der Milliardär Babis regiert seit Dezember mit seiner rechtspopulistischen Partei ANO in einer Koalition mit zwei Parteien am rechten Rand. Im Wahlkampf hatte er die liberalkonservative Vorgängerregierung für Preissteigerungen unter anderem bei Lebensmitteln und Medikamenten verantwortlich gemacht./hei/DP/stk



