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    Britische Notenbank belässt Leitzins bei 3,75 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Bank of England hat Leitzins bei drei komma sieben
    • Zinsen bleiben stabil nach geldpolitischer Sitzungen
    • Leitzins blieb unveraendert nach Sitzung in Londons
    Britische Notenbank belässt Leitzins bei 3,75 Prozent
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    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten. Er liegt weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet.

    Bereits im Februar wurden die Zinsen nach einer knappen Entscheidung nicht verändert. Zuletzt hatte die Notenbank im Dezember die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte reduziert./jsl/jkr/jha/



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    Britische Notenbank belässt Leitzins bei 3,75 Prozent Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet stabil gehalten. Er liegt weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. …
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