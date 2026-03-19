Millennial meldet kontinuierliche Fortschritte bei seinem Banio-Kaliprojekt

19. März 2026, Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-s ... -) freut sich, mitteilen zu können, dass es bei zahlreichen Programmen und Initiativen im Rahmen seines Banio-Kaliprojekts in Gabun erhebliche Fortschritte erzielt. Die endgültige Machbarkeitsstudie („DFS“) sowie die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung („ESIA“) des Unternehmens sind im Gange, und das Unternehmen plant sein Bohrprogramm auf der neu erworbenen Explorationslizenz Haute Banio, von der erwartet wird, dass sie die derzeitigen Ressourcen erweitern wird. Darüber hinaus treibt das Unternehmen weiterhin Infrastrukturinitiativen für das Projekt voran, darunter den Hafenbau in der Nähe von Mayumba und die Beschaffung von Baufinanzierungen.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: „Wir sind sehr zufrieden mit den bisherigen Fortschritten bei den DFS- und ESIA-Studien des Unternehmens. Beide Studien sind in vollem Gange und liegen weiterhin im Zeitplan, um bis Ende 2026 abgeschlossen zu werden. Wir freuen uns auch darauf, unsere Ressourcenbohrungen für das Projekt fortzusetzen, um die bestehenden Ressourcenberechnungen für das Projekt möglicherweise um zusätzliche Kalireserven zu ergänzen. Die Gespräche mit verschiedenen Parteien über den Hafen laufen weiter, da wir bestrebt sind, die unmittelbare Nähe des Projekts zum Meer und andere lokale Infrastrukturvorteile optimal zu nutzen. Die Gespräche mit verschiedenen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen über die Baufinanzierung schreiten voran, da das Unternehmen einen ehrgeizigen Zeitplan verfolgt, um das Projekt zur Produktion zu bringen.“

Die DFS des Unternehmens für das Banio-Kaliprojekt wird von ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau („ERCOSPLAN“) erstellt, wobei sich die frühen Phasen der DFS weiterhin auf den Abschluss von technischen und Trade-off-Studien konzentrieren. Derzeit werden Kriechversuche an Bohrkernen durchgeführt, um die Stabilität der Kavernen zu bestimmen, ebenso wie Auflösungsstudien, ebenfalls an Bohrkernen, um die Auflösungsrate der Carnallit-Mineralisierung und die chemische Zusammensetzung der resultierenden Sole zu ermitteln, die für die Schätzungen zur Prozessauslegung erforderlich sind. Darüber hinaus laufen Abwägungsstudien, unter anderem hinsichtlich der Kalt- vs. Heißauslaugung des Carnallits, der Stromversorgungsoptionen für eine etwaige Aufbereitungsanlage und das Brunnenfeld sowie der optimalen Standorte für die Prozessanlage. Zur weiteren Untermauerung der DFS wurden geotechnische Bohrungen am Standort der geplanten Verarbeitungsanlage und des geplanten Brunnenfeldes festgelegt, die im 2. Quartal 2026 beginnen sollen. Die Arbeiten an der DFS liegen weiterhin im Zeitplan und sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein.