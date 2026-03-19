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    H World Group meldet starke Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 dank Asset-Light-Wachstum

    H World Group meldet starke Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 dank Asset-Light-Wachstum
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    SHANGHAI, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- H World Group Limited (NASDAQ: HTHT) (HKEX: 01179), einer der weltweit führenden Hotelkonzerne, gab heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. Dezember 2025 endende Gesamtjahr bekannt und hob die anhaltende Dynamik beim Netzwerkausbau, bei der Asset-Light-Transformation, bei der Profitabilität sowie bei der Kundenbindung hervor.

    JI Hotel Shanghai Wuzhong Road. As of December 31, 2025, JI Hotel operated 3,565 hotels, offering a total of 404,616 rooms globally.

    Jin Hui, Geschäftsführer von H World Group, sagte: „2025 war unser 20. Jubiläumsjahr und zugleich ein weiteres Jahr mit starkem Netzausbau, in dem mehr als 2400 neue Hotels eröffnet wurden. Noch wichtiger ist, dass sich unsere RevPAR-Entwicklung dank Produktverbesserungen und diszipliniertem Umsatzmanagement im Quartalsverlauf verbessert hat und im vierten Quartal wieder positives Wachstum erreichte – was die zugrunde liegende Widerstandsfähigkeit und Qualität unseres Geschäfts widerspiegelt."

    Asset-Light-Strategie sorgt für hochwertiges Wachstum

    H World meldete starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr, die auf die Fortschritte bei seiner Asset-Light-Strategie sowie die Verbesserung der betrieblichen Effizienz zurückzuführen waren.

    Im vierten Quartal stieg das GMV der Hotels im Vergleich zum Vorjahr um 18,4 % auf 28,1 Milliarden RMB. Die Umsätze der Hotels im Management- und Franchisebetrieb (M&F) stiegen um 21,0 % auf 3,0 Milliarden RMB. Das bereinigte EBITDA erreichte 2,2 Milliarden RMB.

    Im Gesamtjahr 2025 stieg das GMV der Hotels im Vergleich zum Vorjahr um 16,4 % auf 108,1 Milliarden RMB. Die Umsätze aus dem M&F-Geschäft stiegen um um 23,1 % auf 11,7 Milliarden RMB. Der Bruttobetriebsgewinn aus dem M&F-Geschäft stieg um 20,8 % auf 7,6 Milliarden RMB, was seinen Beitrag zum Gesamtgewinn weiter erhöhte und die Fortschritte der Gruppe bei der Umstellung auf ein Asset-Light-Modell unterstreicht. Das bereinigte EBITDA erreichte im Jahr 2025 8,5 Milliarden RMB, ein Anstieg um 24,2 % gegenüber dem Vorjahr.

    Netzwerkausbau treibt die Marktführerschaft weiter voran

    Im Rahmen seiner markengeführten, hochwertigen Wachstumsstrategie hat H World sein Hotelnetz weiter ausgebaut, seine Präsenz im Massenmarkt vertieft sowie die Wettbewerbsfähigkeit seiner Kernmarken gestärkt.

    Der Anteil der Hotels der neuen Generation unter den Kernmarken – Hanting Hotel, JI Hotel sowie Orange Hotel – nahm weiter zu, was den stetigen Fortschritt bei der Produktverbesserung und der Markenstandardisierung widerspiegelt.

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