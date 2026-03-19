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    Ionos, United Internet und 1&1 die Lichtblicke im trüben Umfeld

    Für Sie zusammengefasst
    • United Internet Aktien heben sich deutlich ab und1
    • Ionos Neukundenzuwachs kompensiert Umsatzrueckgang
    • Ionos stieg im MDax deutlich und verringerte Minus
    AKTIEN IM FOKUS - Ionos, United Internet und 1&1 die Lichtblicke im trüben Umfeld
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von United Internet und deren Töchter Ionos und 1&1 haben sich am Donnerstag dank erfreulicher Jahreszahlen und Ausblicke vom stark eingetrübten Gesamtmarkt deutlich abgehoben. Analysten sprachen insgesamt von beruhigenden Berichten und lobten die Ziele für 2026.

    Besonders positiv stachen die Anteilsscheine des Webhosters Ionos hervor, die im sehr schwachen MDax um knapp 13 Prozent auf 24,05 Euro hochsprangen. Sie machten Verluste der vergangenen knapp sechs Wochen wett und verringerten ihr Minus seit Jahresbeginn auf rund 10 Prozent. Seit Anfang Februar hatten die Papiere deutlich unter aufgekommenen Bedenken über die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz (KI) gelitten.

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    United Internet belegten zur Mittagszeit mit plus 6,0 Prozent auf 27,40 Euro den zweiten Platz im Index der mittelgroßen Werte, womit das bisherige Jahresminus auf rund ein Prozent schrumpfte.

    Im Nebenwerte-Index SDax nahmen zudem die Papiere von 1&1 die Spitze ein mit plus 6,6 Prozent auf 24,15 Euro. Ihr bisheriger Jahresverlust verringerte sich auf 2,4 Prozent.

    Analyst Andrew Lee von Goldman Sachs, der alle drei Aktien aus der Internet- und Telekombranche zum Kauf empfiehlt, sprach von weitgehend beruhigenden Quartalsergebnissen und Ausblicken. Bei Ionos lobte er darüber hinaus die Aussagen zum Neukundenzuwachs.

    So erwarte der Webhoster mit Blick auf den im Jahresvergleich aktuell noch rückläufigen Durchschnittsumsatz je Nutzer, dass die wachsende Zahl an Neukunden dies in den kommenden Quartalen wohl kompensieren werde. Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel sprach denn auch mit Blick auf die Neukundengewinnung von einem "echten Highlight" und hob obendrein hervor, dass Ionos erhebliches Wachstumspotenzial nicht nur in bestehenden Features sehe, sondern insbesondere auch in neuen KI-Funktionen.

    Mit Blick auf die Mutter United Internet sowie 1&1 hob er die positiven Ausblicke hervor, und Goldman-Analyst Lee wies obendrein auf den Barmittelzufluss (FCF) hin. Er rechnet nun mit steigenden Marktschätzungen für diese für Aktionäre besonders interessanten Kenngröße. Zu 1&1 ergänzte Lee, dass der mittelfristige Ausblick "beruhigende Klarheit hinsichtlich der Entwicklung des Telekomanbieters in Bezug auf Ausbau, Investitionsausgaben und FCF bietet".

    Laut Analyst Karsten Oblinger von der DZ Bank gab es zwar keine größeren Überraschungen bei United Internet, weshalb die Auswirkungen auf die Konsensschätzungen zu vernachlässigen seien. Doch auch er schrieb, dass dessen Ausblick "insgesamt positiv aufgenommen werden" dürfte.

    Für die aktuelle Bewertung der United-Internet-Aktie spiele jedoch auch die Marktwahrnehmung der Tochter Ionos eine wichtige Rolle, ergänzte er. In den vergangenen Monaten habe diese, wie auch die Wahrnehmung der gesamten Vergleichsgruppe, erheblich unter KI-Ängsten gelitten. Er selbst hält diese Sorgen allerdings für überzogen./ck/err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,61 % und einem Kurs von 23,40 auf Tradegate (19. März 2026, 13:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +8,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +15,70 %/+85,95 % bedeutet.




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