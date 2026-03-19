Rohstoff-Hotspot
Freie Bahn für Kupfer- und Silberbohrungen: Zündet VR Resources jetzt?
VR Resources erhält die Genehmigung für Bohrungen im New-Boston-Projekt in Nevada, um geophysikalische Anomalien zu untersuchen und vielversprechende Rohstoffvorkommen zu erforschen.
- VR Resources erhaelt Genehmigung fuer Bohrungen in
- Untersuchung geophysikalischer Anomalien Jeep Mine
- Bohrprogramm 1500 Meter Planung und Rekultivierungs
- Report: Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
VR Resources Limited kann künftig im Rahmen des Molybdän-Wolfram-Kupfer-Silber-Porphyrprojekts New Boston in Nevada Bohrungen durchführen. Es hat vom Nevada Bureau of Land Management die Genehmigung dafür erhalten, die 15 Werktage nach Einreichung erteilt wurde. Dabei umfasst sie acht potenzielle Bohrstellen im Gebiet der Jeep Mine im westlichen Teil des polymetallischen Porphyrsystems von New Boston.
Das System besteht aus schichtförmigen und stockwerkartigen Gängen, die an der Oberfläche über eine Streichlänge von drei bis vier Kilometern zutage treten. Das Unternehmen hat das für alle BLM-NOI-Bohrgenehmigungen in Nevada übliche Verfahren zur Sicherung der Rekultivierungsmaßnahmen eingeleitet. Die Feldplanung für ein Bohrprogramm von circa 1.500 Meter zur Untersuchung der neuen geophysikalischen IP- und Leitfähigkeitsanomalien in der Jeep-Mine läuft bereits.
Vor Einreichung des NOI-Bohrgenehmigungsantrags für die Jeep-Mine wurden die Inversionsmodelle der 2023 abgeschlossenen geophysikalischen 3D-Array-DCIP-Messung im Hinblick auf Best Practices mit dem Team von Dias Geophysical, einem führenden Anbieter geophysikalischer Dienstleistungen, auf der kürzlich in Vancouver abgehaltenen AME Mineral Exploration Conference überprüft.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion