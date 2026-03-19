Freie Bahn für Kupfer- und Silberbohrungen: Zündet VR Resources jetzt?

VR Resources Limited kann künftig im Rahmen des Molybdän-Wolfram-Kupfer-Silber-Porphyrprojekts New Boston in Nevada Bohrungen durchführen. Es hat vom Nevada Bureau of Land Management die Genehmigung dafür erhalten, die 15 Werktage nach Einreichung erteilt wurde. Dabei umfasst sie acht potenzielle Bohrstellen im Gebiet der Jeep Mine im westlichen Teil des polymetallischen Porphyrsystems von New Boston.

Das System besteht aus schichtförmigen und stockwerkartigen Gängen, die an der Oberfläche über eine Streichlänge von drei bis vier Kilometern zutage treten. Das Unternehmen hat das für alle BLM-NOI-Bohrgenehmigungen in Nevada übliche Verfahren zur Sicherung der Rekultivierungsmaßnahmen eingeleitet. Die Feldplanung für ein Bohrprogramm von circa 1.500 Meter zur Untersuchung der neuen geophysikalischen IP- und Leitfähigkeitsanomalien in der Jeep-Mine läuft bereits.