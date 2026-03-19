Börsen Update Europa - 19.03. - ATX schwach -2,31 %

Der MDAX steht bei 28.575,11 PKT und verliert bisher -1,91 %. Top-Werte: IONOS Group +11,50 %, United Internet +7,33 %, Nemetschek +4,00 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -7,78 %, Lanxess -7,46 %, TAG Immobilien -6,27 %

Der DAX bewegt sich bei 22.835,71 PKT und fällt um -1,35 %. Top-Werte: Deutsche Boerse +0,85 %, Hannover Rueck +0,79 %, RWE +0,70 % Flop-Werte: Vonovia -8,79 %, Siemens Energy -5,81 %, Infineon Technologies -5,58 %

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Der TecDAX steht bei 3.475,68 PKT und verliert bisher -0,79 %.

Top-Werte: IONOS Group +11,50 %, United Internet +7,33 %, 1&1 +6,72 %

Flop-Werte: Kontron -11,22 %, Infineon Technologies -5,58 %, AIXTRON -4,85 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:53) bei 5.597,53 PKT und fällt um -0,97 %.

Top-Werte: TotalEnergies +3,04 %, Sanofi +2,16 %, ENI +1,86 %

Flop-Werte: Siemens Energy -5,81 %, Infineon Technologies -5,58 %, Prosus Registered (N) -4,75 %

Der ATX steht aktuell (13:59:44) bei 5.302,79 PKT und fällt um -2,31 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +2,19 %, Immofinanz +1,75 %, EVN +1,72 %

Flop-Werte: Lenzing -10,50 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -5,45 %, voestalpine -4,89 %

Der SMI steht bei 12.519,33 PKT und verliert bisher -0,90 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,01 %, Swisscom +0,97 %, Lonza Group -0,57 %

Flop-Werte: Sika -5,81 %, Geberit -3,38 %, CIE Financiere Richemont -3,34 %

Der CAC 40 steht bei 7.805,54 PKT und verliert bisher -1,05 %.

Top-Werte: TotalEnergies +3,04 %, Sanofi +2,16 %, Dassault Systemes +1,32 %

Flop-Werte: Accor -7,54 %, ArcelorMittal -6,04 %, STMicroelectronics -4,63 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.931,71 PKT und fällt um -2,02 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +0,64 %, Essity Registered (B) -0,30 %, Nordea Bank Abp -0,48 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -4,22 %, Sandvik -4,11 %, Assa Abloy Registered (B) -3,96 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.170,00 PKT und verliert bisher -0,19 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,34 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,29 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,15 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -3,46 %, Coca-Cola HBC -3,06 %, Hellenic Telecommunications Organizations -2,87 %