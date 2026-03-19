Newmont Corporation - Aktie erlebt Kurseinbruch -9,13 % - 19.03.2026

Mit einer Performance von -9,13 % musste die Newmont Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Newmont Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,52 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,13 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Newmont Corporation ist der weltweit größte Goldproduzent mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken. Hauptprodukte sind Gold und Kupfer. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Newmonts Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Newmont Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,73 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Newmont Corporation Aktie damit um -15,30 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Newmont Corporation eine positive Entwicklung von +6,12 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

Newmont Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,30 % 1 Monat -20,03 % 3 Monate +6,73 % 1 Jahr +105,96 %

Informationen zur Newmont Corporation Aktie

Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,78 Mrd.EUR € wert.

Edmonton, Alberta--(Newsfile Corp. - March 18, 2026) - Sankamap Metals Inc. (CSE: SCU) ("Sankamap" or the "Company") is pleased to announce the closing of its Offering previously announced on March 3, 2026, with the sale of an aggregate of …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Agnico Eagle Mines, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -8,34 %.

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Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.