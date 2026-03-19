United Internet und 1&1 wollen weiter wachsen - Aktien steigen

Im laufenden Jahr soll der Umsatz von United Internet auf 6,25 Milliarden Euro klettern, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird bei 1,45 Milliarden Euro gesehen. Analysten hatten beim Umsatz etwas weniger erwartet, das operative Ergebnis entspricht den Erwartungen.

MONTABAUR (dpa-AFX) - United Internet hat im vergangenen Jahr dank einer weiter gestiegenen Kundenzahl mehr umgesetzt und verdient. Belastet wurde das Ergebnis jedoch weiter von den Kosten für den Ausbau des Mobilfunknetzes bei der Tochter 1&1 . Für das laufende Jahr zeigt sich das Management um Konzernchef und Großaktionär Ralph Dommermuth optimistisch. An der Börse legten die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 deutlich zu.

Die im SDax gelistete Tochter 1&1 will 2026 das operative Ergebnis auf rund 800 Millionen Euro steigern. Für die Jahre 2027 und 2028 wird ein operatives Wachstum von jährlich rund 100 Millionen Euro erwartet.

Anteile an United Internet gaben bis zum Nachmittag einen Teil ihrer Gewinne wieder ab, legten zuletzt gegen den allgemein sehr schwachen Markttrend aber noch um 3,3 Prozent auf 26,72 Euro zu. Zuvor war der Kurs in der Spitze um fast 9 Prozent gestiegen. Nach starken Kursschwankungen 2026 notieren die Aktien aktuell leicht unter dem Niveau zu Jahresbeginn. In den vergangenen zwölf Monaten haben sie aber rund 36 Prozent gewonnen. Die Aktien der Telekommunikations-Tochter 1&1 notierten zuletzt 2,4 Prozent im Plus, der Kursgewinn seit einem Jahr summiert sich hier auf gut 55 Prozent.

Jüngst wurden die Titel von United Internet und der Tochter 1&1 von Übernahmespekulationen getrieben. Dem spanischen Telekom-Konzern wurde ein Interesse an 1&1 nachgesagt, um seine Deutschlandtochter O2 zu stärken. Zuletzt gab es jedoch Berichte, dass Telefonica seine Pläne wieder auf Eis gelegt haben soll. Konzernchef Dommermuth erteilte den Verkaufsgerüchten in einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen am Donnerstag eine klare Absage. "Ich habe nicht vor, das Unternehmen zu verkaufen", so der Manager. "Wir sind aus dem Schlimmsten draußen. Warum sollten wir jetzt das Unternehmen verkaufen, die Party hat ja noch gar nicht begonnen."

Für Experte Andrew Lee von der US-Investmentbank Goldman Sachs sind die Quartalsergebnisse und die Ausblicke von United Internet und der Tochter 1&1 weitgehend beruhigend gewesen. Er rechnet mit steigenden Marktschätzungen für den Barmittelzufluss.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der Umsatz von United Internet um knapp zwei Prozent auf rund 6,1 Milliarden Euro. Darin enthalten ist nicht mehr der Umsatzbeitrag des im Oktober verkauften Geschäftsfeldes Energy. Das von der Tochter Ionos zum Verkauf gestellte Segment AdTech wurde als nicht-fortgeführter Geschäftsbereich ausgewiesen. Die Zahl der Kundenverträge erhöhte sich um 700.000 auf 29,72 Millionen.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich im Jahresvergleich um 2,4 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro. Die darin enthaltenen Aufbaukosten für das 1&1-Mobilfunknetz lagen mit 265,3 Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

Neben den Netzausbaukosten belasteten auch gestiegene Abschreibungen, primär auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes bei 1&1 Versatel sowie des 1&1 Mobilfunknetzes, das Ergebnis.

Unter dem Strich stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 86 Cent im Vorjahr auf 1,23 Euro. Grund für den starken Anstieg seien hauptsächlich geringere Steueraufwendungen, hieß es. An die Aktionäre soll für 2025 eine Dividende von 50 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Hauptprofiteur ist Unternehmenschef Dommermuth, der die Hälfte der Anteile hält. Im Vorjahr hatte das Unternehmen neben einer regulären Dividende von 40 Cent noch eine Sonderdividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausgeschüttet.

1&1 steigerte 2025 seine Erlöse um 1,8 Prozent auf gut 4,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) reduzierte sich jedoch um 9,0 Prozent auf 537,5 Millionen Euro, vor allem wegen gestiegener Vorleistungskosten.

United Internet hatte Ende 2025 sein Telekommunikationsgeschäft ganz in der Tochter 1&1 gebündelt. Dazu hat 1&1 in einem komplexen Deal die Glasfasersparte 1&1 Versatel von United Internet für etwa 1,3 Milliarden Euro übernommen.

Das im Aufbau befindliche Handynetz von 1&1 wird indessen größer. So waren zum Jahreswechsel gut 2.000 Antennen-Standorte aktiv, so der Mobilfunkanbieter. Im vergangenen Jahr seien pro Quartal im Schnitt 300 neue Standorte hinzugekommen, dieses Ausbautempo soll auch dieses Jahr fortgesetzt werden./err/wdw/DP/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,61 % und einem Kurs von 23,40 auf Tradegate (19. März 2026, 13:41 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +8,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,51 %. Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,28 Mrd.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +19,66 %/+92,31 % bedeutet.



