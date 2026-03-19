HCLTech wird von Ethisphere zum dritten Mal in Folge als eines der World's Most Ethical Companies ausgezeichnet

Zum dritten Mal in Folge unterstreicht diese Auszeichnung das anhaltende Engagement von HCLTech, seine Geschäfte nach höchsten ethischen Standards zu führen und seine Grundwerte – darunter Integrität und soziale Verantwortung – in die tägliche Arbeit mit Mitarbeitern, Kunden, Partnern und der Gesellschaft insgesamt zu integrieren. Um diese Auszeichnung zu erhalten, wurde HCLTech im Rahmen des „World's Most Ethical Companies"-Bewertungsverfahrens geprüft. Dabei müssen Unternehmen mehr als 240 Nachweise zu den Bereichen Ethik und Compliance, Unternehmensführung, ethische Unternehmenskultur, ökologische und soziale Auswirkungen sowie allgemeine Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen für ihre Mitarbeiter vorlegen.

NEW YORK und NOIDA, Indien, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, wurde von Ethisphere, einem weltweit führenden Unternehmen zur Definition und Förderung ethischer Geschäftspraktiken, als eines der World's Most Ethical Companies 2026 ausgezeichnet.

„Es ist eine Ehre, erneut zu einem der World's Most Ethical Companies von Ethisphere ernannt zu werden. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir unseren Grundwerten treu bleiben und sicherstellen, dass alle unsere Mitarbeiter bei allem, was wir tun, mit höchstem Respekt und Integrität handeln", sagte Olaf Casperson, Leiter der Abteilung für Ethik und Compliance bei HCLTech.

„Herzlichen Glückwunsch an HCLTech zur Auszeichnung als eines der World's Most Ethical Companies. Mit der 20. Gruppe von Preisträgern setzt diese Gruppe weiterhin neue Maßstäbe für unternehmerische Integrität, indem sie ethische Grundsätze in die täglichen Entscheidungsprozesse und die langfristige Strategie einbindet. Unternehmen mit starken Ethik-, Compliance- und Governance-Programmen sind für eine bessere langfristige Leistung ausgelegt", sagte Erica Salmon Byrne, Leiterin für Strategie und Vorstandsvorsitzende von Ethisphere.

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 226.300 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen KI, Digital, Engineering, Cloud und Software bietet, gestützt auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Mobilität und öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis Dezember 2025 auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com .

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