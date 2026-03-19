    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Dammbruch bei Kupfer

    1297 Aufrufe 1297 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kupferpreis bricht massiv ein. Starkes Preisbeben bei Kupfer rückt jetzt näher

    Dramatische Preisentwicklungen gibt es derzeit bei Gold, Silber und auch Kupfer. Die Edelmetalle taumeln. Die Aufwärtsbewegungen stehen auf dem Spiel. Und auch der Kupferpreis steht mit dem Rücken zur Wand.

    Dammbruch bei Kupfer - Kupferpreis bricht massiv ein. Starkes Preisbeben bei Kupfer rückt jetzt näher
    Foto: AdobeStock

    US-Erzeugerpreise und Fed stärken US-Dollar und belasten Edelmetalle

    Sind die Edelmetalle mit dem gestrigen Handelstag in ein Korrekturszenario gekippt? Die aktuellen Preisentwicklungen von Gold und Silber lassen es zunächst vermuten. Und auch dem Kupferpreis droht offenkundig Ungemach. 

    Am gestrigen Mittwoch sorgte nicht nur der Fed-Termin für Aufsehen. Bereits zuvor wurden die US-Erzeugerpreise für Februar veröffentlicht. Und diese lagen deutlich über den erwarteten Werten. Die Märkte reagierten sofort. Der US-Dollar legte zu. Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen ebenso. Gold und Silber gerieten massiv unter Druck. Und auch der Kupferpreis musste ob der Entwicklungen am Devisen- und Anleihemarkt Federn lassen. Doch dem Industriemetall wehte noch aus einer ganz anderen Ecke eisiger Wind entgegen… 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BHP Billition Ltd!
    Long
    24,45€
    Basispreis
    0,02
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,09€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 11,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kupferlagerbestände an der LME steigen immer weiter

    Bereits in der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle wurde der stetige Aufbau der Kupferlagerbestände an der LME thematisiert. Dieser Trend hat sich in den letzten Tagen fortgesetzt. Mittlerweile haben die Bestände ein Niveau erklommen, wie man es zuletzt im September 2019 beobachten konnte. Das ist ein deutliches Warnzeichen und spiegelt eine Nachfrageschwäche wider, die zumindest temporär problematisch ist und dem Kupferpreis weiter zusetzen könnte. 

    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.


    Kupferpreis droht aus charttechnischer Sicht Ungemach

    Der Kupferpreis (COMEX) geriet in den letzten Tagen stärker unter Druck und durchbrach hierbei die eminent wichtige Unterstützungszone 5,6 US-Dollar / 5,5 US-Dollar. Die 5,5 US-Dollar sind dabei von zentraler Bedeutung, verläuft dort doch auch der mittelfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt). Sollte sich das Verkaufssignal bestätigen und seine Wirkung entfalten, könnte es für den Kupferpreis rasch auf 5,25 US-Dollar und 5,0 US-Dollar gehen. 

    Fazit - Starkes Preisbeben bei Kupfer rückt jetzt näher

    Meinungsstarken und antizyklisch agierenden Anlegern und Investoren könnten sich nun bei Kupfer interessante Chancen bieten. Gleiches gilt für Gold und Silber. Kurzfristig könnte der Kupferpreis in Bedrängnis bleiben. Ein Preisbeben in Richtung 5,0 US-Dollar ist dabei nicht auszuschließen. Langfristig bleiben die Aussichten für das Industriemetall ob seiner Bedeutung für Rechenzentren und Energiewende indes positiv. 

    Die Aktien von Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP, Freeport-McMoRan, Hudbay Minerals, Ivanhoe Mines oder aber Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. lassen derzeit mächtig Federn. Sollte sich die Kursschwäche weiter ausweiten, könnte das unter antizyklischen Aspekten Chancen offerieren.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dammbruch bei Kupfer Kupferpreis bricht massiv ein. Starkes Preisbeben bei Kupfer rückt jetzt näher Dramatische Preisentwicklungen gibt es derzeit bei Gold, Silber und auch Kupfer. Die Edelmetalle taumeln. Die Aufwärtsbewegungen stehen auf dem Spiel. Und auch der Kupferpreis steht mit dem Rücken zur Wand.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     