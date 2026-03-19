Kupferpreis bricht massiv ein. Starkes Preisbeben bei Kupfer rückt jetzt näher

Am gestrigen Mittwoch sorgte nicht nur der Fed-Termin für Aufsehen. Bereits zuvor wurden die US-Erzeugerpreise für Februar veröffentlicht. Und diese lagen deutlich über den erwarteten Werten. Die Märkte reagierten sofort. Der US-Dollar legte zu. Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen ebenso. Gold und Silber gerieten massiv unter Druck. Und auch der Kupferpreis musste ob der Entwicklungen am Devisen- und Anleihemarkt Federn lassen. Doch dem Industriemetall wehte noch aus einer ganz anderen Ecke eisiger Wind entgegen…

Sind die Edelmetalle mit dem gestrigen Handelstag in ein Korrekturszenario gekippt? Die aktuellen Preisentwicklungen von Gold und Silber lassen es zunächst vermuten. Und auch dem Kupferpreis droht offenkundig Ungemach.

Kupferlagerbestände an der LME steigen immer weiter

Bereits in der letzten Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle wurde der stetige Aufbau der Kupferlagerbestände an der LME thematisiert. Dieser Trend hat sich in den letzten Tagen fortgesetzt. Mittlerweile haben die Bestände ein Niveau erklommen, wie man es zuletzt im September 2019 beobachten konnte. Das ist ein deutliches Warnzeichen und spiegelt eine Nachfrageschwäche wider, die zumindest temporär problematisch ist und dem Kupferpreis weiter zusetzen könnte.

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Kupferpreis droht aus charttechnischer Sicht Ungemach

Der Kupferpreis (COMEX) geriet in den letzten Tagen stärker unter Druck und durchbrach hierbei die eminent wichtige Unterstützungszone 5,6 US-Dollar / 5,5 US-Dollar. Die 5,5 US-Dollar sind dabei von zentraler Bedeutung, verläuft dort doch auch der mittelfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt). Sollte sich das Verkaufssignal bestätigen und seine Wirkung entfalten, könnte es für den Kupferpreis rasch auf 5,25 US-Dollar und 5,0 US-Dollar gehen.

Fazit - Starkes Preisbeben bei Kupfer rückt jetzt näher

Meinungsstarken und antizyklisch agierenden Anlegern und Investoren könnten sich nun bei Kupfer interessante Chancen bieten. Gleiches gilt für Gold und Silber. Kurzfristig könnte der Kupferpreis in Bedrängnis bleiben. Ein Preisbeben in Richtung 5,0 US-Dollar ist dabei nicht auszuschließen. Langfristig bleiben die Aussichten für das Industriemetall ob seiner Bedeutung für Rechenzentren und Energiewende indes positiv.

Die Aktien von Kupferproduzenten wie Southern Copper, BHP, Freeport-McMoRan, Hudbay Minerals, Ivanhoe Mines oder aber Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment wie Barrick Mining oder Newmont Corp. lassen derzeit mächtig Federn. Sollte sich die Kursschwäche weiter ausweiten, könnte das unter antizyklischen Aspekten Chancen offerieren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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