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    Aktien New York Ausblick

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    Weitere Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • New Yorker Aktienmärkte verzeichnen Verluste stark
    • Steigende Ölpreise wegen Iran Krieg schüren Ängste
    • Technologie und Rohstoff wie Micron Alibaba fallen
    Aktien New York Ausblick - Weitere Verluste erwartet
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Aktienmärkten zeichnen sich am Donnerstag weitere Verluste ab. Deutlich steigende Ölpreise im Zuge des Iran-Kriegs verstärkten die Ängste der Anleger vor einer steigenden Inflation und einer Beeinträchtigung der Wirtschaft.

    Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,5 Prozent tiefer auf 45.977 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,6 Prozent im Minus bei 24.289 Punkten. Damit würden die US-Börsen an ihren klaren Rückschlag vom Vortag anknüpfen.

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    Bereits zur Wochenmitte hatten überraschend deutlich gestiegene Erzeugerpreise und Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, wonach Zinssenkungen ohne Fortschritte bei der Bekämpfung der Teuerung ausbleiben könnten, kräftig auf die Stimmung gedrückt. In Europa notierten die wichtigsten Indizes zuletzt tief im Minus.

    Die Stimmung werde von Risikoscheu dominiert, kommentierte Mathieu Racheter, Leiter der Aktienstrategie bei der Schweizer Privatbank Julius Bär. Die Märkte hätten weiterhin eine brisante Mischung aus geopolitischen Entwicklungen und Signalen der Zentralbanken zu verdauen, und "die erneute Eskalation im Nahen Osten lässt die Stagflationsängste wieder aufleben, gerade als sich die Anleger bis März allmählich mit der Inflationsentwicklung abgefunden hatten".

    Der Öl- und Gasriese Shell berichtete, dass bei einem iranischen Angriff auf Katar die Gasaufbereitungsanlage "Pearl" beschädigt worden sei. Zudem war über der saudischen Ölraffinerie Samref nach offiziellen Angaben eine Drohne abgestürzt. Rohöl der Sorte Brent kostete zuletzt mehr als 120 US-Dollar.

    Die seit Jahresbeginn gut gelaufenen Aktien von Micron Technology büßten vorbörslich 4,8 Prozent ein. Am Mittwoch nach Börsenschluss hatte der Speicherchipspezialist überraschend gute Umsatz- und Gewinnkennziffern für das vergangene Quartal berichtet. Auch die Ziele für das laufende Quartal übertrafen die Erwartungen. Die hohe Halbleiternachfrage im Zuge des KI-Booms fordert aber auch höher als erwartete Ausgaben für den Ausbau der Produktionsanlagen, was am Markt nicht gut ankam.

    Bei den in New York gelisteten Anteilsscheinen von Alibaba mussten die Anleger einen Kursrückgang von 6,6 Prozent verkraften. Der chinesische Technologieriese erzielte im vergangenen Quartal einen enttäuschend geringen Umsatzanstieg, während der Nettogewinn um gut zwei Drittel einbrach.

    Bergbautitel wurden von sinkenden Edel- und Industriemetallpreisen belastet. Für Freeport-McMoran zeichnet sich ein Minus von 6 Prozent ab und für Newmont Mining ein Kursrutsch von 9,6 Prozent. Die Aktien des Aluminiumkonzerns Alcoa büßten 6,5 Prozent ein.

    Nach der Schlussglocke an den US-Börsen steht noch der Quartalsbericht des Logistikriesen Fedex auf der Agenda. Die Aktien verloren vorbörslich gut ein Prozent./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 302,4 auf Tradegate (19. März 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +7,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 223,19 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3696. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -16,86 %/+13,38 % bedeutet.




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