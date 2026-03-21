KI-Boom oder Blase? Goldman-Stratege stellt alles infrage

Snider, seit Dezember im Amt, tritt in große Fußstapfen. Dennoch ist er überzeugt, dass sich der Markt langfristig an fundamentalen Faktoren orientiert.

Der neue US-Aktienstratege von Goldman Sachs, Ben Snider, setzt weiter auf steigende Kurse. Doch er formuliert zugleich die zentrale Unsicherheit für Investoren klar. "Ich möchte Beweise dafür sehen, dass all diese Investitionen in KI zu KI-Umsätzen und -Gewinnen führen werden", sagte er im Gespräch mit Barron’s. "Das ist für mich derzeit die wichtigste Frage für US-Aktienanleger."

Gewinne treiben den Markt

Goldman erwartet für den S&P 500 ein Gewinnwachstum von zwölf Prozent im Jahr 2026. Daraus soll sich eine ähnliche Gesamtrendite ergeben. Trotz geopolitischer Spannungen und gestiegener Ölpreise hält Snider an dieser Prognose fest.

Er betont, dass Gewinne der entscheidende Treiber bleiben. "Betrachtet man die langfristige Entwicklung des S&P 500, so ist fast die gesamte Rendite auf die Gewinne zurückzuführen", erklärte er.

Zwar ist der Index seit Jahresbeginn gefallen, doch gleichzeitig sind die Bewertungen gesunken. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt inzwischen bei rund 20 statt zuvor 22.

Bewertung hoch, aber gerechtfertigt

Snider sieht die aktuelle Bewertung als erhöht, aber nachvollziehbar. Niedrigere Zinsen und hohe Unternehmensgewinne stützen das Niveau. Eine deutliche Ausweitung der Bewertungen erwartet er jedoch nicht. "Aktienanleger sollten darauf achten, dass die Gewinne den Markt von hier aus weiter nach oben treiben", sagte er.

KI-Investitionen explodieren

Ein zentraler Wachstumstreiber bleibt die künstliche Intelligenz. Laut Snider könnten KI-Investitionen und Cloud-Dienste rund 40 Prozent des Gewinnwachstums im S&P 500 ausmachen.

Große Technologiekonzerne planen Investitionen von etwa 670 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Vielfaches des Niveaus vor dem KI-Boom. "Was für das eine Unternehmen eine Investition ist, ist für das andere Unternehmen Umsatz", erklärte Snider.

Frühe Phase mit Risiken

Trotz des Booms steht die tatsächliche Monetarisierung noch am Anfang. Zwar erwähnten 70 Prozent der Unternehmen im Index KI in ihren Quartalsgesprächen, doch nur ein Prozent bezifferte konkrete Gewinnbeiträge.

Snider sieht darin den Knackpunkt. Der Markt fokussiert sich bisher auf kurzfristige Gewinne, etwa im Halbleitersektor. Eine breitere Wirkung der KI müsse sich erst noch zeigen. "Solange die Investitionsausgaben weiterhin in diesem Tempo steigen, werden die besten Chancen weiterhin im Infrastrukturbereich liegen", sagte er Barron's.

Diese Branchen profitieren

Neben KI-Infrastruktur nennt Snider weitere attraktive Sektoren. Dazu zählen Solarenergie und Cybersicherheit. Beide Bereiche profitieren von strukturellem Wachstum und sind weniger konjunkturabhängig.

Steigende Energiepreise verstärken den Rückenwind für Solarunternehmen zusätzlich. Cybersicherheitsfirmen wiederum zeigen sich widerstandsfähiger als andere Softwarewerte.

Fazit: Optimismus mit Vorbehalt

Snider bleibt insgesamt zuversichtlich für US-Aktien. Doch der Erfolg des KI-Booms ist für ihn entscheidend: "Ich möchte Beweise dafür sehen, dass all diese Investitionen in KI tatsächlich zu KI-Umsätzen und -Gewinnen führen werden. Das ist für mich derzeit die wichtigste Frage für US-Aktienanleger."

Damit bleibt die Zukunft der Märkte eng an eine Frage geknüpft: Wird aus Milliarden-Investitionen tatsächlich nachhaltiger Gewinn?

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion