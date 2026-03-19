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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 23 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs stuft Lanxess Neutral Ziel 23 Euro26
    • Jahresziele 2026 brauchen deutliche Beschleunigung1
    • Traeges erst Quartal laut Georgina Fraser Bericht2
    ANALYSE-FLASH - Goldman belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 23 Euro
    Foto: LANXESS

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Jahresziele für 2026 bedürften einer deutlichen Beschleunigung nach dem träge avisierten ersten Quartal, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Spezialchemiekonzerns./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:52 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Lanxess

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    ISIN:DE0005470405WKN:547040

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,38 % und einem Kurs von 12,03 auf Tradegate (19. März 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -12,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -40,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd..

    Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +16,96 %/+92,15 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 23 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,00, was eine Steigerung von +94,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lanxess. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kurssturz der Lanxess-Aktie (von ~22€ auf Tief ~12,85€, 20-Jahrestief), andauernde Tagesverluste (4–5%), Prognosen weiterer Rückgänge auf rund 9–11€, Diskussionen zur Bewertungsdiskrepanz versus Umsatz (5–6 Mrd Umsatz vs 1–4 Mrd Marktkapitalisierung), mögliche massive Short-Positionen/Bonitätsabstufungen, die bevorstehenden Jahreszahlen als Auslöser; einige sehen Kaufchance.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.

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