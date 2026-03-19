Goldman belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 23 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,38 % und einem Kurs von 12,03 auf Tradegate (19. März 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -12,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -40,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +16,96 %/+92,15 % bedeutet.