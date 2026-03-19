ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 23 Euro
- Goldman Sachs stuft Lanxess Neutral Ziel 23 Euro26
- Jahresziele 2026 brauchen deutliche Beschleunigung1
- Traeges erst Quartal laut Georgina Fraser Bericht2
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Jahresziele für 2026 bedürften einer deutlichen Beschleunigung nach dem träge avisierten ersten Quartal, schrieb Georgina Fraser am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Spezialchemiekonzerns./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 10:52 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,38 % und einem Kurs von 12,03 auf Tradegate (19. März 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -12,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -40,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von +16,96 %/+92,15 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 23 Euro
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Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.
Rechne hier für morgen mit einem Kursrückgang auf bis zu ca. 11,-Euro.Natürlich hat niemand die Glaskugel ,aber eine Überraschung das sich der Aktienkurs nach oben bewegen könnte sehe ich nun wirklich nicht!.Leider....!
Der Spezialchemie-Konzern Lanxess erhöht mit sofortiger Wirkung die Preise für seine Funktionsadditive für die Herstellung von Reifen sowie Spezialkautschuken um 15 bis 50 Prozent. Dieser Schritt ist laut Unternehmensangaben eine Reaktion auf die deutlich gestiegenen Kosten für Energie, wichtige Rohstoffe und Logistik vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen.