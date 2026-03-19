Tesla unter Druck: Neue Details erschüttern Vertrauen in Autopilot

Die Prüfer leiten eine sogenannte technische Analyse ein. Damit erreicht das Verfahren eine neue Eskalationsstufe. Diese kann die Grundlage für einen möglichen Rückruf bilden.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration verschärft ihre Untersuchung gegen Tesla, wie Bloomberg berichtet. Im Fokus steht das Assistenzsystem "Full Self Driving". Die Behörde reagiert auf neue Hinweise auf Sicherheitsprobleme.

Neue Unfälle erhöhen den Druck

Laut einer veröffentlichten Mitteilung stieg die Zahl der untersuchten Unfälle auf neun. Zu Beginn der Untersuchung im Jahr 2024 waren es noch vier. Die Behörde sieht ein klares Muster.

In mehreren Fällen erkannte das System laut Bericht typische Straßensituationen nicht. Das betraf vor allem Bedingungen mit eingeschränkter Sicht. Die Software habe Fahrer zudem oft nicht rechtzeitig gewarnt. Bei den analysierten Unfällen zeigte sich laut der Behörde ein zentrales Problem: "Das FSD-System erkannte gängige Straßenverhältnisse, die seine Sicht beeinträchtigten, nicht und/oder gab erst unmittelbar vor dem Unfall Warnungen aus, als sich die Kameraleistung verschlechtert hatte."

Zweifel an Datengrundlage

Zusätzliche Kritik richtet sich auf Teslas interne Datenauswertung. Das Unternehmen habe selbst auf "Daten- und Kennzeichnungsgrenzen" verwiesen. Diese könnten laut Behörde dazu geführt haben, dass Unfälle teilweise nicht vollständig erfasst wurden.

Eine Stellungnahme von Tesla lag zunächst nicht vor und eine Anfrage von Bloomberg blieb unbeantwortet.

Schlüsseltechnologie unter Druck

Die verschärfte Untersuchung trifft Tesla in einer sensiblen Phase. Das System gilt als zentral für die Strategie des Konzerns, insbesondere für autonome Fahrzeuge und Robotaxi-Dienste.

Der Vorstandsvorsitzende Elon Musk erklärte, dass die Fähigkeit des Autobauers, autonome Fahrtechnologien zu entwickeln, letztlich darüber entscheiden werde, ob das Unternehmen viel wert sei oder "im Grunde genommen nichts". Die neuen Erkenntnisse könnten diese Zukunftsvision nun ins Wanken bringen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 330,5EUR auf Tradegate (19. März 2026, 15:28 Uhr) gehandelt.

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