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Volkswagen zahlt trotz Krise eine Prämie - 1.250 Euro im Mai
- Volkswagen zahlt Tarif beschaeftigten Praemie 1250
- Arbeitnehmer forderten 1500 Vorstand wollte nur 500
- Hoher Einsatz Teamgeist und Fachwissen trotz Krise
(Wort im ersten Absatz geändert)
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen will trotz der Krise seine Mitarbeiter nun doch mit einer zusätzlichen Prämie am Gewinn beteiligen. Der Vorstand habe eine einmalige Zahlung von 1.250 Euro für die Tarifbeschäftigten beschlossen, teilte der Wolfsburger Autobauer mit. Unternehmen und Arbeitnehmerseite hatten sich eigentlich auf den Ausfall der Mai-Zahlung aus der Ergebnisbeteiligung geeinigt. Jetzt gebe es unabhängig davon die Prämie mit dem Mai-Entgelt.
In einer schwierigen Zeit der Restrukturierung mit vielen Unsicherheiten arbeiteten die Kollegen mit großem Fachwissen, viel Leidenschaft und Teamgeist an einer erfolgreichen Zukunft von Volkswagen, sagte der Chef der Marke Volkswagen, Thomas Schäfer. Der VW -Konzern hatte in der vergangenen Woche einen Gewinneinbruch nach Steuern um rund 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro vermeldet.
"Der hohe Einsatz der gesamten Belegschaft hat zu dem guten Ergebnis der Marke Volkswagen geführt - das wiederum zahlt auf unser Konzern-Ergebnis ein", sagte die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo. Es sei nur folgerichtig und fair, dass nun alle Beschäftigtengruppen profitieren, sagte sie in einer Mitteilung an die Belegschaft.
Aus dem Umfeld des Gesamtbetriebsrates war zu hören, dass die Vorstellungen zur Prämienhöhe zuvor weit auseinanderlagen. Während die Arbeitnehmervertretung 1.500 Euro anvisiert habe, habe der Vorstand ursprünglich höchstens 500 Euro gewollt. Nach einigen Runden habe Cavallo 1.250 Euro durchgesetzt somit das Ergebnis zugunsten der Belegschaft verschoben./bch/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 85,86 auf Tradegate (19. März 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,81 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von +6,43 %/+74,69 % bedeutet.
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Bei Audi läufts rund? Ich war bei Audi und wollte ein Auto kaufen. Auf Nachfrage bei Rabatt Neufahrzeug hieß es, Preis steht dran. Zudem haben die aktuell A1 +Q2 eingestampft. Die wichtigsten Volumenmodelle. Die wollen keinen Fuß mehr in der Tür bei Leuten, die keine 50000 Euro für ein Auto aufbringen können. Mit den beiden Modellen hätte die bei jungen Leuten punkten und sich Kunden ziehen können. Ich sehe in Audi 0 Potenzial. Die A2 Studie kann man direkt in die Schrottpresse bringen. So ein hässliches Auto hat die Welt noch nicht gesehen. Ich verstehe auch nicht, warum der TCross kein Schiebedach optional bekommt. In Brasilien gibts den Wagen mit. So verschenkt man direkt schon mal 30% Kunden allein bei dem Modell. Viele Leute greifen nur wegen Schiebedach zum Ford Puma oder Kia Stonic. Was man nicht hat, kann man auch nicht verkaufen. Die Leute von VW sollten selbst mal als Kunde ins eigene Autohaus gehen. Bei uns im Kaff gibts nicht mal den stinknormalen Polo im Verkaufsraum, weswegen die Leute direkt gegenüber zur Fremdmarke spazieren. Bei VW haperts an der Basis. Warum wird bei allen Verbrennern nicht optional Hybrid angeboten gegen Aufpreis? Wäre ich Boss bei VW, würde ich aufräumen, an der Basis, nicht in der Produktion. Die verschenken Marktanteile ohne zu wissen warum.
Geschäftsbericht AUDI / Brand Progressiv 2025:
Nettogewinn bei VW-Tochter Audi steigt überraschend - Will Marge steigern
Echt asozial was der Vorstand macht.Da wird so lange rumgetrickst bis die Zahlen so frisiert sind das man