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    Volkswagen zahlt trotz Krise eine Prämie - 1.250 Euro im Mai

    Für Sie zusammengefasst
    • Volkswagen zahlt Tarif beschaeftigten Praemie 1250
    • Arbeitnehmer forderten 1500 Vorstand wollte nur 500
    • Hoher Einsatz Teamgeist und Fachwissen trotz Krise
    WDH - Volkswagen zahlt trotz Krise eine Prämie - 1.250 Euro im Mai
    Foto: Ole Spata - dpa

    (Wort im ersten Absatz geändert)

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen will trotz der Krise seine Mitarbeiter nun doch mit einer zusätzlichen Prämie am Gewinn beteiligen. Der Vorstand habe eine einmalige Zahlung von 1.250 Euro für die Tarifbeschäftigten beschlossen, teilte der Wolfsburger Autobauer mit. Unternehmen und Arbeitnehmerseite hatten sich eigentlich auf den Ausfall der Mai-Zahlung aus der Ergebnisbeteiligung geeinigt. Jetzt gebe es unabhängig davon die Prämie mit dem Mai-Entgelt.

    In einer schwierigen Zeit der Restrukturierung mit vielen Unsicherheiten arbeiteten die Kollegen mit großem Fachwissen, viel Leidenschaft und Teamgeist an einer erfolgreichen Zukunft von Volkswagen, sagte der Chef der Marke Volkswagen, Thomas Schäfer. Der VW -Konzern hatte in der vergangenen Woche einen Gewinneinbruch nach Steuern um rund 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro vermeldet.

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    "Der hohe Einsatz der gesamten Belegschaft hat zu dem guten Ergebnis der Marke Volkswagen geführt - das wiederum zahlt auf unser Konzern-Ergebnis ein", sagte die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo. Es sei nur folgerichtig und fair, dass nun alle Beschäftigtengruppen profitieren, sagte sie in einer Mitteilung an die Belegschaft.

    Aus dem Umfeld des Gesamtbetriebsrates war zu hören, dass die Vorstellungen zur Prämienhöhe zuvor weit auseinanderlagen. Während die Arbeitnehmervertretung 1.500 Euro anvisiert habe, habe der Vorstand ursprünglich höchstens 500 Euro gewollt. Nach einigen Runden habe Cavallo 1.250 Euro durchgesetzt somit das Ergebnis zugunsten der Belegschaft verschoben./bch/DP/nas

    Volkswagen (VW) Vz

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    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 85,86 auf Tradegate (19. März 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,81 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von +6,43 %/+74,69 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Perspektive der VW Vz-Aktie: Nutzer sehen fundamentale Risiken durch Produktentscheidungen und Marktanteilsverluste, bezweifeln den Umbau wegen Gewerkschaften und dem VW‑Gesetz, spekulieren über chinesische Übernahmen; kurstechnisch werden das Tief 87,42 (09.03.2026), Trades um 88,08, implizite Volatilität ~50% und Einstiegsmarken bei 79–80 Euro diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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