Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 27,34 auf Tradegate (19. März 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +16,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,17 %.

Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 601,60 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +11,43 %/+29,40 % bedeutet.