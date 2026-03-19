ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro
- Jefferies belaesst PVA Tepla mit Kursziel 31 Euros
- Spezialist fuer Plasmatechnologie und MetrologieAG
- Positive Auftragslage hervorgehoben von Analystens
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Plasmatechnologie und Metrologie habe die vorläufigen Eckdaten für das vergangene Quartal sowie die Ziele für 2026 bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Positiv steche die Auftragslage heraus./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 27,34 auf Tradegate (19. März 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +16,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,17 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 601,60 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +11,43 %/+29,40 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 31 Euro
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Community Beiträge zu PVA TePla - 746100 - DE0007461006
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Hi dlg,
Connectivity & Cloud Solutions (CCS): Dieses Segment treibt das aktuelle Wachstum massiv voran. Celestica fertigt hier Hardware-Plattformen für Rechenzentren, insbesondere Netzwerk-Switches (wie 800G- und die neuen 1,6-Terabit-Modelle) und KI-optimierte Server. Zu den Kunden gehören sogenannte Hyperscaler wie Google, Amazon (AWS) und Meta.
Wo die 500 Mrd. hinsollen, weiss ich auch nicht. Vielleicht erfährt man mehr, wenn man sich die conference calls anhört. MMn wird es allein schon ein Problem geben, dieses Kapital zu absorbieren und umzusetzen. Von der etwas höheren Warte betrachtet: wollen wir als Menschheit wirklich unsere gesamte Wirtschaft auf die inkrementelle Verbesserung von Laberautomaten umstellen, die zwar eine Recherche abkürzen, aber im Endeffekt auch so viel Schwachsinn erzählen, dass man den Ergebnissen eh nicht trauen kann. Aber wir sind so weit, es regiert nicht mehr der Menschenverstand, nicht mehr die Politik, sondern nur noch das Geld der multinational Corporations... zum Nichtankommen bei PVA: vielleicht kommt ja doch mehr an, als sich das Management aktuell zu prognostizieren traut? Bei Aixtron wird diese Karte gerade gespielt, obwohl sie 10% der Belegschaft entlassen, bei PVA geht man vom Schlimmsten aus.
Ich fand den conference call super, ich brauche es für meine Einschätzung, das Management persönlich zu hören. Und hier ging mein bullshit-Warner (im Gegensatz zu anderen Firmen) nicht an, mir kamen die Leute sehr direkt, engagiert und frisch vor. Der Kurs sprang nach oben, als man sagte, dass man Ende 2026 eine 300mm-SiC-Kristallzuchtanlage auf den Markt bringen will. Runter gings dann wieder bei der Frage nach der Entwicklung des Auftragseingang für Metrologie (hockey stick getting more flat short-term, before increasing again... next quarters only slight growth).