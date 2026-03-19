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    ANALYSE-FLASH

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    UBS belässt DocMorris auf 'Sell' - Ziel 5 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belasst DocMorris weiter mit Kursziel 5 jetzt1
    • Profitabilitaet stieg im zweiten Halbjahr gg erst1
    • Analyst kritisiert gesenkte mittelfristige Ziele12
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt DocMorris auf 'Sell' - Ziel 5 Franken
    Foto: Zur Rose Group AG

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 5 Franken auf "Sell" belassen. Die Profitabilität habe sich im zweiten Halbjahr verbessert in Relation zum ersten Halbjahr, schrieb Sebastian Vogel am Donnerstag. Negativ wertete der Experte die gesenkten mittelfristigen Zielvorgaben der Online-Apotheke./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    DocMorris AG (ex zur Rose)

    +3,27 %
    -12,05 %
    -23,79 %
    -21,19 %
    -25,79 %
    -67,89 %
    -95,52 %
    -90,28 %
    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 4,579 auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um -12,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 235,48 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8889CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000CHF was eine Bandbreite von +9,31 %/+53,04 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: UBS
    Kursziel: 5 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,00CHF, was eine Steigerung von +20,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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