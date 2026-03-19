UBS belässt DocMorris auf 'Sell' - Ziel 5 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,39 % und einem Kurs von 4,579 auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um -12,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,79 %.

Die Marktkapitalisierung von DocMorris AG (ex zur Rose) bezifferte sich zuletzt auf 235,48 Mio..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8889CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000CHF was eine Bandbreite von +9,31 %/+53,04 % bedeutet.