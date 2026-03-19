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    Finexity AG: GBC Research setzt Kursziel auf EUR 72,00 – Jetzt mehr erfahren

    Finexity rückt in den Fokus: GBC startet die Analyse der Aktie und sieht großes Potenzial in der digitalen Infrastruktur für tokenisierte Kapitalmärkte.

    Finexity AG: GBC Research setzt Kursziel auf EUR 72,00 – Jetzt mehr erfahren
    Foto: adobe.stock.com
    • GBC Research hat die Coverage der Finexity-Aktie aufgenommen (Initial Coverage) und ein Kursziel von EUR 72,00 ausgesprochen.
    • Finexity wird als digitale Kapitalmarktinfrastruktur für Private Markets mit hoher Skalierbarkeit und Fokus auf Digitalisierung/Tokenisierung der Kapitalmärkte bewertet.
    • Integrierte Plattform: Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiere (Strukturierung, Tokenisierung, Platzierung bis OTC-Handel) und klare Roadmap zur Nutzung des EU-DLT-Pilotregimes.
    • Operatives Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Erlösen und attraktiver Hebelwirkung; geplante Transformation zum regulierten Betreiber eines DLT-basierten Handels‑ und Abwicklungssystems (DLT‑TSS).
    • Aktuelle Reichweite und Track Record: über 250 Listings, mehr als 84.000 registrierte Anleger, 50+ Emittenten und sechs Handelspartner (Pro‑forma‑Zahlen inkl. Effecta).
    • Finanzprognosen von GBC: Umsatz 2026 ca. EUR 9,62 Mio., operativer Break‑even 2028; Modell 2030: Umsatz EUR 80,00 Mio. bei einer EBITDA‑Marche von rund 27,5 %.

    Der Kurs von Finexity lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,07 % im Minus.
    18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,05EUR das entspricht einem Minus von -0,23 % seit der Veröffentlichung.


    Finexity

    -3,29 %
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