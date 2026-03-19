Finexity AG: GBC Research setzt Kursziel auf EUR 72,00 – Jetzt mehr erfahren
Finexity rückt in den Fokus: GBC startet die Analyse der Aktie und sieht großes Potenzial in der digitalen Infrastruktur für tokenisierte Kapitalmärkte.
Foto: adobe.stock.com
- GBC Research hat die Coverage der Finexity-Aktie aufgenommen (Initial Coverage) und ein Kursziel von EUR 72,00 ausgesprochen.
- Finexity wird als digitale Kapitalmarktinfrastruktur für Private Markets mit hoher Skalierbarkeit und Fokus auf Digitalisierung/Tokenisierung der Kapitalmärkte bewertet.
- Integrierte Plattform: Abdeckung der gesamten Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiere (Strukturierung, Tokenisierung, Platzierung bis OTC-Handel) und klare Roadmap zur Nutzung des EU-DLT-Pilotregimes.
- Operatives Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Erlösen und attraktiver Hebelwirkung; geplante Transformation zum regulierten Betreiber eines DLT-basierten Handels‑ und Abwicklungssystems (DLT‑TSS).
- Aktuelle Reichweite und Track Record: über 250 Listings, mehr als 84.000 registrierte Anleger, 50+ Emittenten und sechs Handelspartner (Pro‑forma‑Zahlen inkl. Effecta).
- Finanzprognosen von GBC: Umsatz 2026 ca. EUR 9,62 Mio., operativer Break‑even 2028; Modell 2030: Umsatz EUR 80,00 Mio. bei einer EBITDA‑Marche von rund 27,5 %.
Der Kurs von Finexity lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,07 % im
Minus.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,05EUR das entspricht einem Minus von -0,23 % seit der Veröffentlichung.
-3,29 %
+7,58 %
-8,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte