Kontron: Kursverwerfungen ohne Grundlage – Was steckt dahinter?
Trotz jüngster Kursschwankungen bleibt Kontron operativ auf Kurs und prüft nun, wie es das aktuelle Bewertungsniveau strategisch für sich nutzen kann.
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- Die aktuellen Kursverwerfungen bei Kontron basieren aus Sicht des Managements nicht auf der operativen Entwicklung des Unternehmens.
- Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts ist weiterhin für den 26. März 2026 geplant.
- Kontron prüft Maßnahmen, um vom attraktiven Kursniveau der Aktie zu profitieren, insbesondere die kurzfristige Verabschiedung eines Aktienrückkaufprogramms.
- Das Unternehmen ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern.
- Kontron ist im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse gelistet und bietet Lösungen in Bereichen wie Industrieautomation, Transport, Kommunikation, Medizin und Energie.
- Das Management sieht die aktuellen Kursverwerfungen als unabhängig von der operativen Geschäftsentwicklung an und evaluiert rechtliche Möglichkeiten für einen Aktienrückkauf.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Kontron ist am 25.03.2026.
Der Kurs von Kontron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,090EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -10,42 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,490EUR das entspricht einem Plus von +2,10 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.370,08PKT (-2,62 %).
-7,79 %
-25,95 %
-29,34 %
-25,36 %
-35,61 %
+22,53 %
-2,38 %
+252,40 %
+57,06 %
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