Aktie schmiert 10% ab
Lanxess kämpft mit schwachem Marktumfeld: Prognose für 2026 trübt sich ein
Lanxess hat für das 4. Quartal einen Umsatzrückgang von 14 Prozent gemeldet. Große Herausforderungen in 2026 stehen an, und auch für die Aktie dürfte es nicht einfacher werden. Am Donnerstag bricht die Aktie heftig ein.
- Lanxess meldet Umsatzrueckgang von 14 ProzentMinus
- Aktie bricht heftig ein und verliert fast zehnProz
- EBITDA minus 36 und Free Cash Flow minus 69Tendenz
- Report: Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Aktie von Lanxess setzt ihren brutalen Abwärtstrend fort und verliert am Donnerstag fast 10 Prozent, nachdem die jüngsten Quartalszahlen Anleger in die Flucht geschlagen haben.
Die Kölner bestätigten mit dem Zahlenwerk die schwächelnde Geschäftslage. Der Umsatz fiel um 14 Prozent auf 1,268 Milliarden Euro, was auf sinkende Verkaufsvolumina (-4 %) und ungünstige Währungs- sowie Portfolioeffekte zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorjahr, das von Vorbestellungen profitiert hatte, sind die Zahlen enttäuschend.
Das EBITDA vor Sondereffekten fiel um 36 Prozent auf 102 Millionen Euro, was hauptsächlich durch geringere Kapazitätsauslastung und negative Währungseinflüsse verursacht wurde. Zudem wurde das Urethan-Geschäft veräußert, was ebenfalls den Gewinn drückte. Die Free-Cash-Flow-Generation schrumpfte um 69 Prozent auf 64 Millionen Euro, ein deutliches Zeichen für die schwache operative Performance.
Lanxess erwartet für das Jahr 2026 ein weiteres schwieriges Umfeld. Die Unternehmensführung rechnet mit einem EBITDA vor Sondereffekten in der Spanne von 450 bis 550 Millionen Euro. Im Fokus steht das Effizienzprogramm mit Einsparungen von rund 65 Millionen Euro. Dennoch bleiben die Marktaussichten düster, vor allem im Hinblick auf die geopolitische Unsicherheit im Nahen Osten.
Die Prognosen für das Jahr 2026 deuten auf ein herausforderndes Jahr hin. Analysten erwarten keine schnellen Markterholung und halten eine langsame Verbesserung der finanziellen Situation für wahrscheinlich.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,61 % und einem Kurs von 12,00EUR auf Tradegate (19. März 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.